ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: मेजबान जिंबाब्वे का सपना टूटा, स्कॉटलैंड से हारकर बाहर, हार के बाद फूट-फूट रोने लगा ये खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा। भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली प्रतियोगिता में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को पंख लगाए। जिंबाब्वे इस मैच में हार से विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से लगभग बाहर हो गया है।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: स्कॉटलैंड की जीत और मेजबान जिंबाब्वे का सपना चकनाचूर हो गया। स्कॉटलैंड ने न केवल जिम्बाब्वे को हराया बल्कि विश्व कप में स्थान की दौड़ से भी बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड के पास अब भारत में विश्व कप खेलने का मौका है। श्रीलंका की टीम पहले ही क्वालीफाई कर ली है।

जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। जिम्बाब्वे खिलाड़ी सिकंदर रजा बाहर होने के बाद आंसू नहीं रोक सके। फूट-फूट कर रोने लगे। कई फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कई ने कहा कि आगे के बारे में सोचिए। रजा ने 40 गेंद में 34 रन बनाया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

माइकल लीस्क के आलराउंड प्रदर्शन और क्रिस सोल की शानदार गेंदबाजी से स्कॉटलैंड ने विश्व कप क्वालीफायर्स के सुपर सिक्स के मैच में मेजबान जिंबाब्वे को 31 रन से हराकर भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली प्रतियोगिता में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को पंख लगाए।

Feel for Sikandar Raza.



He delivered in 2019 World Cup qualifiers and he delivered in this World Cup qualifiers 2023 for Zimbabwe - But both times teams his didn't qualify for World Cup - This is Heartbreak to see. pic.twitter.com/QdEyZF4USA — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 4, 2023

जिंबाब्वे इस मैच में हार से विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से लगभग बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड के अब छह अंक हो गए हैं और वह श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिंबाब्वे के भी छह अंक हैं लेकिन उसने अपने सभी मैच खेल लिए हैं और उसका नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है।

After Zimbabwe's heartbreaking exit, two teams remain in the race for the final #CWC23 spot 👀



Read more about the Super Six scenarios 👇https://t.co/wwn8dykSpg — ICC (@ICC) July 4, 2023

स्कॉटलैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 234 रन बनाए। उसकी तरफ से लीस्क ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। उनके अलावा मैथ्यू क्रॉस ने 38, ब्रैंडन मैकमुलेन ने 34 और जॉर्ज मुंसे ने 31 रन का योगदान दिया। जिंबाब्वे के लिए सीन विलियम्स ने तीन विकेट लिए।

With Zimbabwe knocked out, it comes down to the Netherlands or Scotland to secure the last #CWC23 qualification spot 🏆 pic.twitter.com/56XrED36qQ — ICC (@ICC) July 5, 2023

जिंबाब्वे के लिए यह अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा बन गया और उसकी टीम रेयान बर्ल की 83 रन की पारी के बावजूद 41.1 ओवर में 203 रन पर सिमट गयी। स्कॉटलैंड की तरफ से सोल ने तीन जबकि लीस्क और मैकमुलेन ने दो - दो विकेट लिये। सोल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।