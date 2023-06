ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: 54 गेंद में शतक, 316 रन कम पड़े, 55 गेंद पहले जिंबाब्वे ने मारी बाजी, नीदरलैंड को छह विकेट से दी मात

Highlights 316 रनों का पीछा करके बाजी मार ली। सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 54 गेंद में 102 नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल हैं।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: प्रशंसकों के सामने जिम्बाब्वे ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। सिकंदर रजा ने कमाल का प्रदर्शन किया और मात्र 54 गेंद में शतक पूरा किया। जिम्बाब्वे की ओर से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

जिम्बाब्वे ने नेपाल के खिलाफ 35 गेंद शेष रहते 291 रनों का पीछा कर जीत हासिल की थी। आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर में नीदरलैंड के खिलाफ 55 गेंद शेष रहते जीत लिया। 316 रनों का पीछा करके बाजी मार ली। सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Four-wicket haul ✅ Zimbabwe's fastest ODI century ✅ Sikandar Raza is the @aramco #POTM from #ZIMvNED 🙌 #CWC23 pic.twitter.com/YSWvskRfYE

54 गेंद में 102 नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। सिकंदर रजा ने जिंबाब्वे की ओर से सबसे तेज एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड बनाया जिससे टीम ने मंगलवार को यहां आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर में नीदरलैंड को छह विकेट से हरा दिया। रजा के नाबाद 102 रन की मदद से जिंबाब्वे ने 316 रन के लक्ष्य को सिर्फ 40.5 ओवर में हासिल कर लिया।

ग्रुप ए के अपने पहले मैच में नेपाल को हराने वाली जिंबाब्वे की टीम ने सुपर सिक्स चरण में जगह बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए हैं। दिन के एक अन्य मैच में नेपाल ने अमेरिका को छह विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। भीम शार्की के नाबाद 77 रन की मदद से नेपाल ने 211 रन के लक्ष्य को हासिल किया।

Zimbabwe master yet another chase 🔥

Nepal register their first win 💪



How the #CWC23 Qualifier played out today 👇https://t.co/kgiFVEIyhc