ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: एक सीट और तीन दावेदार!, रोमांच दौर में विश्व कप क्वालीफिकेशन, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड में टक्कर, इंडीज और ओमान बाहर

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: भारत में पांच अक्टूबर से आईसीसी वनडे विश्व कप खेला जाएगा। एकदिवसीय विश्व कप क्वालीफायर के सुपर सिक्स चरण रोमांच दौर में पहुंच गया है। दो सीट के लिए 6 टीम टक्कर कर रही थी। वेस्टइंडीज और ओमान की टीम बाहर हो गई है।

श्रीलंका ने विश्व कप क्वालीफायर के सुपर सिक्स चरण में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हार कर भारत में इस साल पांच अक्टूबर से खेले जाने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप का टिकट पक्का कर लिया। अब एक सीट के लिए तीन टीम में टक्कर देखने को मिल रही है।

जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड में टक्कर एक-दूसरे को मात देने की फिराक में है। जिम्बाब्वे ने 4 मैच खेलकर 6 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है। स्कॉटलैंड की टीम 3 मैच में 4 अंक के साथ तीसरे और नीदरलैंड की टीम 4 मैच में 4 अंक के साथ चौथे पायदान पर है।

