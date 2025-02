ICC Champions Trophy 2025: 8 टीम, 2 ग्रुप, 15 मैच और 19 दिन, यहां देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा कार्यक्रम

Highlights ICC Champions Trophy 2025: सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 560,000 डॉलर (4.86 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ICC Champions Trophy 2025: कुल पुरस्कार राशि 60 लाख 90 हजार डॉलर (लगभग 60 करोड़ रुपये) कर दी गई है। ICC Champions Trophy 2025: ग्रुप चरण में जीत हासिल करने पर 34,000 डॉलर (30 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि मिलेगी।

ICC Champions Trophy 2025: आईसीसीचैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से है। 9 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में मैच खेले जाएंगे। 8 टीम 19 दिन तक चौके और छक्के की बारिश करेंगे। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कमी खलेगी। हालांकि, टीम की बल्लेबाजी बेस्ट है। हमारे पास गेंदबाजी में काफी विविधता है और हमारे पास पांच स्पिनर भी हैं। अगर हम ईमानदार है तो हमारे सामने तेज गेंदबाजी को लेकर एक समस्या है।

19 फरवरी - पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, नेशनल स्टेडियम, कराची

20 फरवरी - बांग्लादेश बनाम भारत, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई

21 फरवरी - अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, नेशनल स्टेडियम, कराची

22 फरवरी - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

23 फरवरी - पाकिस्तान बनाम भारत, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई

24 फरवरी - बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

25 फरवरी - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

26 फरवरी - अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

27 फरवरी - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

28 फरवरी - अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

01 मार्च - दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, नेशनल स्टेडियम, कराची

02 मार्च - न्यूजीलैंड बनाम भारत, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई

04 मार्च - पहला सेमीफाइनल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई

05 मार्च - दूसरा सेमीफाइनल, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

09 मार्च - फाइनल - गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर (अगर भारत क्वालीफाई करता है तो दुबई)।

भारत अगर क्वालीफाई करता है तो पहला सेमीफाइनल खेलेगा। पाकिस्तान अगर क्वालीफाई कर लेता है तो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा।

ICC Champions Trophy 2025: भारतीय टीम पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी

पाकिस्तान 1996 के बाद पहली बार आईसीसी की किसी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम हालांकि सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही है और वह अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।

पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भाग ले रही आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली दो टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2009 से 2017 तक प्रत्येक चार साल में किया गया।

ICC Champions Trophy 2025: महिला चैंपियंस ट्रॉफी टी20 प्रारूप में 2027 में शुरू होगी

लेकिन इसके बाद कोविड और इसकी प्रासंगिकता को लेकर उठ रहे सवालों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1998 हुई थी और इसका आयोजन तब प्रत्येक दो साल में किया जाता था। महिला चैंपियंस ट्रॉफी टी20 प्रारूप में 2027 में शुरू होगी।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन उन चार खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुधवार को प्रतियोगिता दूत नियुक्त किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने धवन के अलावा जिन अन्य खिलाड़ियों को प्रतियोगिता दूत नियुक्त किया है उनमें पाकिस्तान के 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी शामिल हैं। यह चारों खिलाड़ी प्रतियोगिता के दौरान इस टूर्नामेंट को लेकर कॉलम लिखेंगे और मैचों में भी उपस्थित रहेंगे।

ICC Champions Trophy 2025: टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज शिखर धवन

धवन ने कहा, ‘चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनना विशेष एहसास है तथा आगामी टूर्नामेंट का दूत के रूप में लुत्फ उठाना बड़ा सम्मान है। यह अपनी तरह की खास प्रतियोगिता है जिससे मेरी कई यादें जुड़ी हैं।’ धवन ने चैंपियंस ट्रॉफी में दो बार भाग लिया और दोनों अवसरों पर उन्होंने गोल्डन बैट (टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलने वाला पुरस्कार) हासिल किया।

यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने भारत की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक 701 रन बनाए हैं। उन्हें 2013 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था।

ICC Champions Trophy 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच 23 फरवरी को दुबई में

भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने सभी लीग मैच दुबई में खेलेगा, जिसमें 23 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा। भारत अगर क्वालीफाई करता है तो सेमीफाइनल और फाइनल सहित अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी हैं। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल हैं।

टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। इस मैच में मेजबान पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसका फाइनल नौ मार्च को होगा। आईसीसी ने भारत के मैचों को इच्छानुसार तटस्थ स्थान पर रखा है। आईसीसी ने 2027 तक भारत में होने वाले वैश्विक आयोजनों के लिए पाकिस्तान के लिए भी समान व्यवस्था की है।

ICC Champions Trophy 2025: विफल रहा तो लाहौर नौ मार्च को फाइनल की मेजबानी करेगा

पिछली बार 2017 में खेले गए 50 ओवर के इस प्रमुख आयोजन में इस बार 15 मैच होंगे। इसमें से कम से कम 10 मैच पाकिस्तान में खेले जायेंगे। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची तीन मेजबान स्थल होंगे और दूसरा सेमीफाइनल लाहौर के पुनर्निर्मित गद्दाफी स्टेडियम में होगा। अगर भारत क्वालीफाई करने में विफल रहा तो लाहौर नौ मार्च को फाइनल की मेजबानी करेगा।

भारत के फाइनल में पहुंचने की स्थिति में यह दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए आरक्षित दिन होंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा और तीन दिन बाद पाकिस्तान से भिड़ेगा। टीम का अंतिम लीग मैच दो मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा।

ICC Champions Trophy 2025: शीर्ष आठ स्थान पर रहने वाली टीमों ने इसका टिकट पक्का किया

ग्रुप बी का अभियान 21 फरवरी को कराची में खेले जाने वाले अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से शुरू होगा। इसके बाद 22 फरवरी को लाहौर में चिर-प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली आठ टीमों का निर्धारण पिछले साल भारत में हुए एकदिवसीय विश्व कप की अंक तालिका के आधार पर हुआ।

इसमें शीर्ष आठ स्थान पर रहने वाली टीमों ने इसका टिकट पक्का किया। आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल में रिजर्व दिवस का प्रावधान रखा है। पीसीबी ने पिछले साल वनडे विश्व कप के लिए अपनी टीम भारत भेजी थी। उसने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ‘हाइब्रिड मॉडल’ का विरोध किया था लेकिन अंततः पारस्परिक आधार पर इस पर सहमत हो गया।