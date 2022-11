ICC 2022: तीन भारतीय खिलाड़ी नामांकित, आईसीसी ‘महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ में दे रहे टक्कर, देखें लिस्ट

Highlights रोड्रिग्स और शर्मा को महिला एशिया कप में भारत की खिताबी जीत में शानदार प्रदर्शन के लिये नामांकित किया गया। रोड्रिग्स ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाये जबकि शर्मा प्लेयर आफ द टूर्नामेंट रही जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिये। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंद में 82 रन बनाये।

ICC 2022: चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली, एशिया कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को बृहस्पतिवार को आईसीसी ‘महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ के पुरस्कार के लिये नामांकित किया गया । ये नामांकन अक्टूबर महीने के लिये किये गए हैं।

