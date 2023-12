Highlights 7क्रिकेट के साथ उनके इंटरव्यू ने सबका ध्यान खींचा। जूतों को पहनने की अनुमति नहीं दी गयी। ‘‘सभी जीवन समान हैं’’ का संदेश लिखा था।

Usman Khawaja Barefoot: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा इस समय खेल से नहीं कोई और मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। एलिसन मिशेल के साथ बातचीत के दौरान ख्वाजा नंगे पैर नजर आए और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

🗣️ "There's already been precedent set in the past that ICC have allowed...



"So I find it a bit unfair that they've come down on me at this point in time where there's definitely been precedent in the past.



- Usman Khawaja to @alisonmitchell#AUSvPAKpic.twitter.com/T9LLP3ufpr — 7Cricket (@7Cricket) December 14, 2023

जूते पर लिखे नारों से उठे विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में एक अलग जोड़ी जूते के साथ मैदान में उतरे। कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि ख्वाजा इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने 'स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है' और 'सभी का जीवन समान है' लिखे हुए स्पाइक्स नहीं पहनने का फैसला किया।

लेकिन पर्थ में पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले 7क्रिकेट के साथ उनके इंटरव्यू ने सबका ध्यान खींचा। ख्वाजा को उन जूतों को पहनने की अनुमति नहीं दी गयी जिस पर उन्होंने ‘‘सभी जीवन समान हैं’’ का संदेश लिखा था जिससे वह पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शुरुआती क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन बांह पर का काली पट्टी बांधकर उतरे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को ख्वाजा को उन जूतों को पहनने की अनुमति नहीं दी जिस पर उन्होंने जाहिर तौर पर गाजा के संदर्भ में कुछ संदेश लिखे थे। पाकिस्तानी मूल के इस क्रिकेटर ने मंगलवार को अभ्यास सत्र के दौरान जो जूते पहन रखे थे उन पर ‘‘सभी जीवन समान हैं’’ और ‘‘स्वतंत्रता मानव का अधिकार है’’ जैसे संदेश लिखे हुए थे।

आईसीसी के नियम टीम की पोशाक या उपकरणों पर राजनीति या धार्मिक बयान के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देते हैं। ख्वाजा ने बाद में कहा कि वह व्यक्तिगत या टीम प्रतिबंध से बचने के लिए नियम का पालन करेंगे लेकिन वह आईसीसी के फैसले को चुनौती देंगे। ख्वाजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है और सभी अधिकार समान हैं।

मैं इन पर विश्वास करना कभी बंद नहीं करूंगा। ’’ आस्ट्रेलिया ने टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ख्वाजा और साथी आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर पाकिस्तान के क्षेत्ररक्षकों के साथ पिच पर दिखायी दिये। पाकिस्तान में जन्में ख्वाजा आस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी हैं।

Australia win the toss and BAT first in Perth #AUSvPAKpic.twitter.com/e18bMDh9V7 — 7Cricket (@7Cricket) December 14, 2023

उन्होंने गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए काली पट्टी बांधी। मैच से पहले उन्होंने टीवी साक्षात्कार में कहा कि पहले के ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अन्य क्रिकेटरों को अन्य चीजों के लिए समर्थन दिखाने की अनुमति दी गयी है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह थोड़ा निराशाजनक लगा कि उन्होंने मुझ पर सख्ती की और वे हमेशा हर किसी पर सख्ती नहीं करते। ’’ ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के अलावा देश के संघीय कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स का भी समर्थन प्राप्त था।