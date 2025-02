Harshit Rana IND vs ENG 1st ODI: पहले भारतीय गेंदबाज, डेब्यू में धमाल?, वनडे, टी20 और टेस्ट में 3-3 विकेट, देखें आंकड़े

Highlights Harshit Rana IND vs ENG 1st ODI Live Score: यशस्वी जायसवाल और ऑलराउंडर हर्षित राणा भारत की तरफ से वनडे में पदार्पण किया। Harshit Rana IND vs ENG 1st ODI Live Score: विराट कोहली दाएं घुटने में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। Harshit Rana IND vs ENG 1st ODI Live Score: मोहम्मद शमी विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं।

Harshit Rana IND vs ENG 1st ODI Live Score: यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा ने नागपुर के वीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के दौरान भारत के लिए अपना एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। घुटने की समस्या के कारण विराट कोहली पहले वनडे से बाहर हो गए। कप्तान रोहित शर्मा ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती मैच के लिए सिक्का उछालकर दोनों खिलाड़ियों को शुरुआती एकादश में शामिल करने की पुष्टि की। जायसवाल ने इससे पहले 2023 के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान भारत के लिए अपना पहला टेस्ट और टी20ई मैच खेला था। इस बीच हर्षित ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ टी20आई कैप प्राप्त करने से पहले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अपना टेस्ट डेब्यू किया।

𝗠. 𝗢. 𝗢. 𝗗! ☺️👌



First ODI wicket for Harshit Rana

First catch in ODIs for Yashasvi Jaiswal



First ODI wicket for Harshit Rana
First catch in ODIs for Yashasvi Jaiswal

Harshit Rana's ball forces an error from Ben Duckett & Yashasvi Jaiswal grabs a stunner!



Harshit Rana's ball forces an error from Ben Duckett & Yashasvi Jaiswal grabs a stunner!

Harshit Rana IND vs ENG 1st ODI Live Score: हर्षित राणा तीनों प्रारूपों में अपनी पहली पारी में 3+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज-

टेस्ट: 3/48 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ

टी20आई: 3/33 बनाम इंग्लैंड, पुणे

वनडे: 3/53 बनाम इंग्लैंड, नागपुर।