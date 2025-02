Watch: हर्षित राणा ने पहले एक ओवर में खाए 26 रन, फिर जायसवाल के सुपर-ह्यूमन कैच कर डेब्यूटेंट की कराई दमदार वापसी

IND vs ENG, 1st ODI: भारत बनाम इंग्लैंड पहले वनडे में रोहित शर्मा की टीम ने हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल को वनडे डेब्यू करवाया। भारतीय क्रिकेट टीम के बदलाव के दौर में प्रवेश करने के साथ ही राणा और जायसवाल जैसे खिलाड़ी टीम की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। राणा ने शुरुआत में खराब शुरुआत की और फिल साल्ट ने उनके एक ओवर में 26 रन बनाए, लेकिन 10वें ओवर में उन्होंने बेन डकेट (32) और हैरी ब्रूक (0) के विकेट चटकाकर जोरदार वापसी की।

डकेट के विकेट के लिए राणा को अपने साथी पदार्पण खिलाड़ी जायसवाल का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने 20 गज पीछे की ओर दौड़कर एक सनसनीखेज कैच लपका, जिसने भारतीय कोच रवि शास्त्री को उत्साहित कर दिया। इस बीच, गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली को लगी चोट भारत के लिए मामूली झटका साबित हो सकती है, क्योंकि चोट गंभीर नहीं लग रही है और पूर्व भारतीय कप्तान के अगले मैच में वापसी करने की संभावना है।

