WPL 2026, RCB vs MI: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, एलीट लिस्ट में शेफाली वर्मा को छोड़ा पीछे

WPL 2026, RCB vs MI: मुंबई इंडियंस महिला टीम की स्टार कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डब्ल्यूपीएल 2026 सीजन के पहले मैच में 20 रन बनाए और ऐसा करके वह डब्ल्यूपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गईं, उन्होंने इस सूची में शेफाली वर्मा को पीछे छोड़ दिया।

WPL 2026, RCB vs MI: महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत मुंबई इंडियंस महिला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के मैच से हुई। हालांकि RCB ने मैच में रोमांचक जीत हासिल की, लेकिन MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सुर्खियां बटोरीं। यह ध्यान देने वाली बात है कि मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की और टीम ने पहली पारी में 157 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने मैच में एक छोटी सी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 17 गेंदों में 20 रन बनाए। हालांकि, अपनी छोटी सी पारी में भी उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया।

खास बात यह है कि 20 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर WPL के इतिहास में भारतीयों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं। दिलचस्प बात यह है कि इस अनुभवी बल्लेबाज के नाम अब 871 रन हो गए हैं, जिससे उन्होंने इस लिस्ट में शेफाली वर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 865 रन हैं। कुल मिलाकर, हरमनप्रीत कौर WPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं, उनसे आगे नेट साइवर-ब्रंट, एलिस पेरी और मेग लैनिंग हैं।

मुंबई इंडियंस का अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स से

मुंबई इंडियंस की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन इस सीज़न के अपने अगले मैच में तीन बार की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम से भिड़ने के लिए तैयार है। दोनों टीमें 10 जनवरी को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में एक-दूसरे से भिड़ेंगी।

यह दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम का इस सीज़न का पहला मैच होगा। टीम की कमान स्टार भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स संभालेंगी। पहले तीन सीज़न में टीम की कमान मेग लैनिंग ने संभाली थी और तीनों फाइनल में पहुंचने के बावजूद ट्रॉफी उनसे दूर रही है। कैपिटल्स 2026 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी और वे इस प्रतिष्ठित खिताब पर कब्ज़ा करना चाहेंगे।

