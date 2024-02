हारिस राऊफ कंधे की चोट के कारण पीएसएल से बाहर, कप्तान बाबर आजम ने कहा - गेट वेल सून

Highlights 0 वर्षीय तेज गेंदबाज को शुक्रवार रात कराची किंग्स के खिलाफ क्षेत्ररक्षण करते समय कंधे में चोट लग गई थी जिसके बाद तेज गेंदबाज को मैदान से बाहर ले जाया गया था कप्तान बाबर आजम ने अपने अहम खिलाड़ी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है

लाहौर: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राऊफ कंधे में चोट के कारण पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने वाले इस 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को शुक्रवार रात कराची किंग्स के खिलाफ क्षेत्ररक्षण करते समय कंधे में चोट लग गई थी और वह मैदान से बाहर चले गए थे।

Haris Rauf ruled out of PSL 2024 due to a dislocated shoulder. pic.twitter.com/oyv8SYihNg