हार्दिक पांड्या के सौतेले भाई ने उन्हें ठगा, 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप

Highlights हार्दिक पांड्या के भाई वैभ ने जालसाजी कर उन्हें ठगा वैभव पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप एग्रीमेंट से बाहर जाकर वैभव ने इस फर्म का सेटअप किया

नई दिल्ली:मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के सौतेले भाई वैभव पंड्या को गिरफ्तार किया है, कथित तौर पर कारोबार में लगभग 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप पुलिस ने उनपर लगाया है। वैभव ने कथित तौर पर साझेदारी फर्म से लगभग 4.3 करोड़ रुपये का हेर-फेर किया, जिससे हार्दिक पंड्या और उनके भाई क्रुणाल पंड्या को नुकसान हुआ।

Economic Offence Wing of Mumbai police have arrested Vaibhav Pandya, stepbrother of cricketer Hardik Pandya; for allegedly cheating them of around Rs 4 crore in business: Mumbai Police



Vaibhav allegedly diverted around Rs 4.3 crore from the partnership firm, causing a loss to…