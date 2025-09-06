हार्दिक पांड्या इतिहास रचने को तैयार, ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने से 6 विकेट दूर

By रुस्तम राणा | Updated: September 6, 2025

नई दिल्ली: 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार, हार्दिक पांड्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे जब भारत एशिया कप में भाग लेगा। महाद्वीपीय टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। हार्दिक, जो मैदान पर एक संपूर्ण पैकेज हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वह सफेद गेंद वाले क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं और उन्होंने मेन इन ब्लू के लिए कई मैच जीते हैं। हार्दिक सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलना जारी रखेंगे।

हार्दिक इतिहास के कगार पर हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने से सिर्फ छह विकेट दूर हैं। 31 वर्षीय ने अब तक खेले गए 114 टी20आई में 1812 रन और 94 विकेट लिए हैं। हार्दिक छह और विकेट लेने पर 100 विकेट लेने और टी20आई में 1500 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे।

तब से वह टी20I टीम के नियमित सदस्य रहे हैं और दोनों ही विभागों में शानदार प्रदर्शन किया है। हार्दिक ने 2022 में टी20I कप्तानी की शुरुआत की और 2024 में कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार दिख रहे थे। हालाँकि, सूर्यकुमार यादव ने उन्हें इस पद के लिए पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल टी20I में उनके सहायक हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता

4231 रनों के साथ, रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। जून 2024 में संन्यास लेने के बावजूद, वह अभी भी अंतरराष्ट्रीय टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 

विराट कोहली के 125 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4188 रन हैं और वह सबसे ज़्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ों की सूची में रोहित के बाद दूसरे स्थान पर हैं। सूर्यकुमार यादव के 2598 रन हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं।

अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं, विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष पर हैं। बाएँ हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ के बाद युजवेंद्र चहल हैं, जिनके नाम 96 विकेट हैं। हार्दिक पांड्या तीसरे स्थान पर हैं।

