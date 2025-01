Highlights 6,6,6,6 हार्दिक पंड्या की तूफानी पारी, 27 गेंदों में ठोका अर्धशतक...

Hardik Pandya Half Century: भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम को शुरुआत में तीन झटके लगे संजू सैमसन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार 0 रन बनाकर आउट हो गए, रिंकू सिंह ने शानदार पारी खेली और 26 रन बनाए जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। हार्दिक पंड्या ने अपनी पारी में छक्कों और चौकों की बरसात कर दी और 4 छक्के और 4 चौके लगाए, शिवम दुबे ने भी 31 गेंदों में 52 रन बनाए अपनी पारी में शिवम दुबे ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए, भारतीय टीम ने पहले पारी में 181/9, इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य।

