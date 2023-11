Happy Birthday Virat Kohli: युवराज सिंह ने विराट कोहली को कहा, जन्मदिन मुबारक किंग कोहली, आया विराट का रिएक्शन

Highlights Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली का आज 35वां बर्थडे, युवराज सिंह ने किया विश Virat Kohli Birthday: यूवी बोले, गर्व है मुझे आपके साथ कुछ समय के लिए टीम इंडिया के लिए खेला yuvraj wishes virat kohli happy birthday: तुम्हारे जुनून विश्व कप में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाता रहेगा

Happy Birthday Virat Kohli: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली 5 नवंबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके करोड़ों चाहने वाले उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया बर्थडे शुभकामनाओं से पटा हुआ है। फेसबुक से लकर इंस्ट्राग्राम हर तरफ विराट कोहली के 35वें बर्थडे की चर्चा चल रही है।

When you joined the team as a youngster who was eager for opportunities and hungry to perform, it was clear to everyone that you were destined for greatness. You've not only made a mark for yourself but have also inspired countless others to strive for excellence.



— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 5, 2023

ऐसे में विराट के साथ टीम इंडिया के लिए खेले युवराज सिंह कैसे भला पीछे रह सकते थे। उन्होंने खास अंदाज में विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। जिस पर विराट का रिएक्शन भी आया है।

युवराज ने विराट के नाम लिखा भावुक संदेश

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने प्रिय दोस्त और टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के लिए एक भावुक संदेश भी लिखा है। युवराज ने लिखा कि जब आप एक ऐसे युवा खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हुए जो अवसरों के लिए उत्सुक था और शानदार प्रदर्शन करने के लिए भूखा था। सभी को यह पता था कि तुम आगे चलकर एक महान खिलाड़ी बनोगे। तुमने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है।

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) November 5, 2023

आप रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न मना रहे हो

युवराज सिंह ने आगे लिखा तुम रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने का एक और वर्ष का जश्न मना रहे हैं, आपने जो कुछ भी हासिल किया है उस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारे इस अविश्वसनीय यात्रा में कुछ समय के लिए साझेदार बना। तुम्हें धीरे-धीरे मजबूत और बड़ा होते देखा है। युवराज ने लिखा कि तुम्हारे जुनून और दृढ़ संकल्प आपको और भारतीय टीम को विश्व कप में नई ऊंचाइयों तक ले जाता रहेगा और हमारे देश को एक बार फिर गौरवान्वित होगा। जन्मदिन मुबारक हो किंगकोहली।

