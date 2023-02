Gujarat Giants WIPL 2023: गुजरात जायंट्स टीम ने मुख्य, बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच नियुक्त किए, यहां देखें लिस्ट

Highlights नूशीन अल खादिर को गुजरात जाइंट्स का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तुषार अरोठे टीम के बल्लेबाजी कोच होंगे। अडाणी स्पोर्ट्सलाइन ने गुजरात जाइंट्स को 1289 करोड़ रुपये की मोटी धनराशि में खरीदा था।

Gujarat Giants WIPL 2023: गौतम अडाणी की स्वामित्व वाली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की गुजरात जायंट्स टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर राचेल हेन्स को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। इस बीच, तुषार अरोठे टीम के बल्लेबाजी कोच होंगे और भारत के पूर्व स्पिनर नूशीन अल खादिर गेंदबाजी कोच होंगे।

अडाणी स्पोर्ट्सलाइन ने गुजरात जाइंट्स को 1289 करोड़ रुपये की मोटी धनराशि में खरीदा था। उसने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पहले ही अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया था। सीनियर महिला टीम के पूर्व कोच तुषार अरोठे टीम के बल्लेबाजी कोच जबकि गावन ट्विनिंग क्षेत्ररक्षण कोच होंगे।

