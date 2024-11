GT Team 2025 Players List Squad: 25 खिलाड़ी दूसरी बार बनाएंगे चैंपियन?, गिल, रबाडा, सिराज और बटलर करेंगे तोड़फोड़, देखें नीलामी के बाद खिलाड़ियों की पूरी सूची

Highlights GT Team 2025 Players List Squad: कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे। GT Team 2025 Players List Squad: मोहम्मद सिराज को लाकर तेज आक्रमण को और मजबूत किया है। GT Team 2025 Players List Squad: जीटी ने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को जोड़ा।

GT Team 2025 Players List Squad: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को जेद्दा में खत्म हो गई। टीम तैयारी पर लग चुकी है। 10 टीम अप्रैल में एक-दूसरे को टक्कर देने की तैयारी में हैं। गुजरात टाइटन्स ने 25 खिलाड़ी की फौज तैयार की हैं और टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाएंगे। जीटी ने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को जोड़ा, जो कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे। फ्रेंचाइजी ने स्टार गेंदबाज कैगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज को लाकर तेज आक्रमण को और मजबूत किया है।

GT Team 2025 Players List Squad: आईपीएल 2025 की नीलामी के बाद गुजरात टाइटंस की पूरी टीम-

जीटी आईपीएल 2025 टीम: राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कैगिसो रबाडा (10.75 करोड़ रुपये), जोस बटलर (15.75 करोड़ रुपये)। मोहम्मद सिराज (12.25 करोड़ रुपये), प्रसिद्ध कृष्णा (9.50 करोड़ रुपये), निशांत सिंधु (30 लाख रुपये), महिपाल लोमरोर (1.70 करोड़ रुपये), कुमार कुशाग्र (65 लाख रुपये), अनुज रावत (रुपये)। 30 लाख), मानव सुथार (30 लाख रुपये), वाशिंगटन सुंदर (3.20 करोड़ रुपये), गेराल्ड कोएत्ज़ी (2.40 करोड़ रु.), अरशद खान (1.30 करोड़ रु.), गुरनूर बराड़ (1.30 करोड़ रु.), शेरफेन रदरफोर्ड (2.60 करोड़ रु.), साई किशोर (2 करोड़ रु.), इशांत शर्मा (75 लाख रु.) ), जयंत यादव (75 लाख रु.), ग्लेन फिलिप्स (2 करोड़ रु.), करीम जानत (75 रु.) लाख), कुलवंत खेजरोलिया (30 लाख रुपये)।

GT Team 2025 Players List Squad: जीटी पर्स शेष: रु. 0.15 करोड़

GT Team 2025 Players List Squad: जीटी आरटीएम कार्ड बचे: 0

GT Team 2025 Players List Squad: जीटी रिटेन खिलाड़ियों की सूची-

राशिद खान (18 करोड़ रुपये)

शुभमन गिल (16.5 करोड़ रुपये)

साई सुदर्शन (8.5 करोड़ रुपये)

राहुल तेवतिया (4 करोड़ रुपये)

शाहरुख खान (4 करोड़ रुपये)।