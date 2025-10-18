ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को लीड करने पर गिल ने कही ये बात

नई दिल्ली: भारतीय कप्तान के रूप में शुभमन गिल का पहला वनडे मैच एक अनोखी पृष्ठभूमि के साथ आ रहा है। वह एक ऐसी टीम की अगुवाई करेंगे जिसमें भारतीय क्रिकेट के दो सबसे प्रभावशाली कप्तान शामिल हैं: निवर्तमान कप्तान रोहित शर्मा और रोहित के पूर्ववर्ती विराट कोहली। यह एक दुर्लभ बदलाव का दौर है जहाँ अनुभव और बदलाव एक ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं क्योंकि भारत अगले वनडे विश्व कप की तैयारी में शुरुआती कदम उठा रहा है, जो अभी लगभग दो साल दूर है।

हालांकि, गिल स्पष्ट हैं कि दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ उनके संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है। पर्थ में पहले वनडे की पूर्व संध्या पर 26 वर्षीय गिल ने कहा, "मुझे लगता है कि बाहर की कहानी अलग है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ पहले जैसा ही है, और यह बहुत मददगार है।"

उन्होंने कहा, "वे जो भी महसूस करते हैं, उनका अनुभव, उन्होंने जो भी सीखा है, चाहे पिच को पढ़कर या किसी भी स्थिति से, मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि वे क्या सोचते हैं, अगर वे मेरी जगह होते तो कैसे करते। मुझे लोगों के विचार जानना पसंद है और फिर, खेल की अपनी समझ के आधार पर, मैं उसके अनुसार अपने फैसले लेता हूँ।"

नए वनडे कप्तान ने कहा कि रोहित और कोहली के साथ उनकी बातचीत अब भी खुली और सहज है। गिल ने कहा, "विराट भाई और रोहित भाई, दोनों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी मुझे किसी चीज़ को लेकर संदेह होता है, मैं उनके पास जाता हूँ, उनके सुझाव लेता हूँ, उनकी सलाह लेता हूँ, और वे मुझे कुछ भी बताने में कभी नहीं हिचकिचाते। देखिए, मुझे लगता है कि यही अनुभव की असली दौलत है।"

गिल के लिए, उन दो खिलाड़ियों की कप्तानी करने का अवसर विशेष है जिन्हें उन्होंने कभी दूर से देखा और सराहा था। कप्तान ने कहा, "मेरा मतलब है, ज़ाहिर है, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्हें मैं बचपन में अपना आदर्श मानता था। उनकी जिस तरह की भूख ने मुझे प्रेरित किया, वह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। खेल के ऐसे दिग्गजों का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे यकीन है कि इस सीरीज़ में ऐसे कई पल आएंगे जहाँ मैं उनसे सीख पाऊँगा। अगर मैं किसी मुश्किल स्थिति में पड़ूँ, तो मैं उनसे सलाह लेने से नहीं हिचकिचाऊँगा।"

अपने कार्यकाल की शुरुआत की तैयारी करते हुए, गिल ने कहा कि वह अपनी पदोन्नति को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बनाई गई वनडे विरासत को आगे बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से, बहुत रोमांचक। एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए यह एक बड़ा पद है। मुझे बहुत सारे अनुभव और बहुत सी सीख मिली है।"

उन्होंने कहा, "रोहित और विराट दोनों के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई है कि टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किस तरह की संस्कृति चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सीख और अनुभव हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद करेंगे।"