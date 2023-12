Gautam Gambhir vs S Sreesanth: गंभीर और श्रीसंत में बहस, लीजेंड्स लीग क्रिकेट में लगे आरोप, ‘फिक्सर’ कहा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, देखें वीडियो

Highlights खिलाड़ियों को अलग करने के लिए अंपायर को हस्तक्षेप करना पड़ा। ‘वह लाइव टीवी पर मुझे ‘फिक्सर फिक्सर’ कहता रहा, तुम फिक्सर हो।’ मैंने सिर्फ यही कहा, आप क्या कह रहे हो। मैं मजाकिया अंदाज में हसंता रहा।

Gautam Gambhir vs S Sreesanth: पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि गौतम गंभीर ने उन्हें यहां लीजेंड्स लीग क्रिकेट के मैच के दौरान ‘फिक्सर’ कहा। बुधवार को इंडियन कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच एलिमिनेटर मैच के दौरान श्रीसंत और उनके पूर्व साथी गंभीर के बीच तीखी बहस हो गयी थी।

S Sreesanth on Gautam Gambhir:



इसके बाद विश्व कप विजेता खिलाड़ियों को अलग करने के लिए अंपायर को हस्तक्षेप करना पड़ा। श्रीसंत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लाइव आकर कहा, ‘वह लाइव टीवी पर मुझे ‘फिक्सर फिक्सर’ कहता रहा, तुम फिक्सर हो।’ श्रीसंत ने कहा, ‘‘मैंने सिर्फ यही कहा, आप क्या कह रहे हो। मैं मजाकिया अंदाज में हसंता रहा।

जब अंपायर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उनसे भी इसी भाषा में बात की।’’ श्रीसंत पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2013 में स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में उनकी कथित लिप्तता के कारण बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) की अनुशासनात्मक समिति ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था।

लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2019 में इस प्रतिबंध को घटाकर सात साल का कर दिया था। श्रीसंत ने कहा, ‘‘मैंने किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कृपया सच का समर्थन करें। वह कई लोगों के साथ ऐसा करता रहा है। मुझे नहीं पता कि उसने यह क्यों शुरू किया और यह ओवर के अंत में हुआ। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब उनके लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ‘सिक्सर सिक्सर’ बोला है, लेकिन उन्होंने बोला ‘यू फिक्सर’ तू फिक्सर है। यह बात करने का तरीका नहीं है। मैं इस घटना को यहीं खत्म करने का सोच रहा हूं लेकिन उनके लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ‘एक्स्ट्रा पेड पीआर वर्क’ (अतिरिक्त भुगतान पर जनसंपर्क करने वाले) के झांसे में नहीं आये। ’’

श्रीसंत करीब एक घंटे तक लाइव रहे। गंभीर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। गंभीर ने भारतीय जर्सी में खुद की मुस्कुराती हुई फोटो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा, ‘‘जब दुनिया का काम ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का हो तो मुस्कुराते रहो। ’’

बुधवार को ही मैच के बाद एक अन्य इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पर श्रीसंत ने गंभीर को ‘मिस्टर फाइटर’ कहा था और साथ कहा था कि वह अपने सीनियर खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं करते थे। श्रीसंत ने कहा, ‘‘मिस्टर फाइटर के साथ जो कुछ हुआ, उस बारे में बस चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। वह हमेशा अपने साथियों के साथ लड़ता है। बिना किसी कारण के।

वह अपने ही सीनियर खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं करता जिसमें वीरू भाई (वीरेंद्र सहवाग) भी शामिल हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज बिलकुल ऐसा ही हुआ। बिना किसी उकसावे के, वह मुझे कुछ कुछ कहते रहे जो बहुत ही अभद्र था। मिस्टर गौतम गंभीर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘यहां मेरी गलती नहीं है। मैं चीजें स्पष्ट करना चाहता था।

मिस्टर गौतम ने जो किया है, वो आप सभी को जानने को मिलेगा। उन्होंने क्रिकेट मैदान पर लाइव जो शब्द कहे, वो स्वीकार्य नहीं हैं। ’’ श्रीसंत ने कहा, ‘‘मेरा परिवार, मेरा राज्य, हर कोई इतने खराब दौर से गुजरा है। मैंने आप सभी के सहयोग से यह लड़ाई लड़ी। अब लोग मुझे बिना किसी कारण के नीचा दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी चीजें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी।

मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। ’’ गंभीर पहले भी मैदान पर विवादों में शामिल रहे हैं, यह पहली बार नहीं है। आईपीएल के दौरान ही उनकी कई दफा विराट कोहली से नोकझोंक हुई थी। इसमें से एक नोकझोंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस साल हुए मैच के दौरान हुई थी। गंभीर तब लखनऊ की टीम के मेंटोर (मार्गदर्शक) थे।