गौतम गंभीर ने 'पंजाब केसरी' अखबार पर किया 2 करोड़ का मानहानि केस, एक लेख में बताया था 'भस्मासुर'

गौतम गंभीर ने प्रतिवादियों (पंजाब केसरी और अन्य प्रतिनिधियों) को अनिवार्य निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा है।

By अनिल शर्मा | Published: May 17, 2023 07:53 AM