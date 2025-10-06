कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के 4 खिलाड़ी बीमार पड़े, BCCI ने फूड पॉइजनिंग की खबरों पर दी प्रतिक्रिया

कानपुर: कानपुर में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चल रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान, मेहमान टीम के चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कथित तौर पर बीमार पड़ गए, जिससे टीम में हड़कंप मच गया। क्रिकेटरों ने पेट दर्द और संक्रमण की शिकायत की, जिसके कारण तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआत में यह बीमारी टीम के होटल, कानपुर स्थित लैंडमार्क होटल में खाए गए खाने से जुड़ी बताई गई थी। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऑस्ट्रेलिया ए खिलाड़ियों से जुड़ी फ़ूड पॉइज़निंग की घटना पर सफाई देते हुए कहा है कि अगर होटल के खाने में कोई वास्तविक समस्या होती, तो भारतीय खिलाड़ी भी बीमार पड़ जाते।

उन्होंने सुझाव दिया कि चारों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को किसी अन्य स्रोत से संक्रमण हुआ होगा। यह घटना भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अनौपचारिक वनडे से पहले हुई। ऑस्ट्रेलियाई मध्यम गति के गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, हालाँकि बाद में उनकी हालत स्थिर हो गई।

इस स्वास्थ्य संबंधी चिंता ने खिलाड़ियों को दिए गए भोजन और आवास की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। हालाँकि, शुक्ला ने इन चिंताओं को कम करके आंका और ज़ोर देकर कहा कि खाना एक प्रतिष्ठित स्रोत से था।

मीडिया से बात करते हुए, शुक्ला ने कहा, "अगर खाने में कोई समस्या होती, तो भारतीय खिलाड़ियों सहित सभी खिलाड़ी बीमार पड़ जाते। कुछ और ही बात रही होगी। उन्हें बेहतरीन होटलों में से एक, होटल लैंडमार्क का खाना दिया जा रहा है; खाना अच्छा है और सभी एक जैसा खा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि संक्रमण किसी और स्रोत से भी आ सकता है। शुक्ला ने कहा, "चूँकि कुछ खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं। इधर-उधर से कोई संक्रमण आ गया होगा और हम इसे संभाल रहे हैं। समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि ज़्यादा होटल नहीं हैं।"