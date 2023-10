IND vs PAK: पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद हफीज को अहमदाबाद का पिच पर भरोसा नहीं, BCCI पर उठाए सवाल

Highlights मोहम्मद हफीज ने अहमदाबाद की पिच पर उठाए सवाल कहा- पता चल जाएगा कि विश्वकप आईसीसी करा रहा है कि बीसीसीआई पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई पर निशाना साधा

IND vs PAK: अहमदाबाद में खेले जा रहे भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बारे में पाकिस्तान के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने एक विवादित बयान दे कर चर्चा छेड़ दी। मोहम्मद हफीज ने शनिवार को वनडे विश्व कप 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिच पर सवाल उठाया है। हफीज को उस पिच पर भरोसा नहीं है जिसका उपयोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महाकाव्य खेल के लिए किया जा रहा है।

पाकिस्तान के पीटीवी पर बोलते हुए, पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई पर निशाना साधा और कहा कि 14 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच तय करेगा कि शोपीस इवेंट का संचालन कौन कर रहा है। हफीज ने कहा कि अगर अहमदाबाद का ट्रैक चेन्नई में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक से अलग व्यवहार करता है तो यह संदिग्ध होगा।

हफीज ने कहा, "कल ये फैसला होगा कि ये टूर्नामेंट आईसीसी करा रहा है या बीसीसीआई (यह शनिवार को तय किया जाएगा कि आईसीसी या बीसीसीआई टूर्नामेंट आयोजित करेगा या नहीं)।"

A proper spin track in Chennai for India vs Australia and totally different today in New Zealand vs Bangladesh! Is this ICC's tournament or is BCCI making pitches? Just horrible 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️



Mohammad Hafeez is spot on! Well said, Professor 🔥🔥 #CWC23#INDvPAKpic.twitter.com/WtTJZapZ0b