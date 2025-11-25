बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने को कहा गया

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर अपना पुराना घर खाली करने के लिए कहा गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (BCD) ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर एक नया बंगला दिया है, जो तीन एकड़ में फैला हुआ है और आमतौर पर मंत्रियों के लिए रिज़र्व रहता है। मंगलवार को जारी यह नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई बनी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के साथ है।

यह निर्देश बीसीडी के जॉइंट सेक्रेटरी और एस्टेट ऑफिसर शिव रंजन की तरफ से आया है, जिसमें बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष की लीडर के तौर पर राबड़ी देवी को नया घर अलॉट किया गया है। इस बदलाव से 10 सर्कुलर रोड पर उनका लगभग दो दशक का घर खत्म हो गया है, जहाँ वे नवंबर 2005 से रह रही थीं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था और 1 अणे मार्ग पर ऑफिशियल सीएम बंगला नीतीश कुमार को सौंप दिया था।

यह प्रॉपर्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए एक हब के तौर पर काम करती थी, जहाँ खास मीटिंग और चर्चाएँ होती थीं और यह उनके पति, आरजेडी प्रेसिडेंट और पूर्व सीएम लालू प्रसाद के साथ शेयर की जाती है। बीसीडी मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने अलॉटमेंट कन्फर्म किया और ज़ोर दिया कि नए बंगले में काफी जगह है और यह बड़े अधिकारियों के लिए है।

आरजेडी ने इस डेवलपमेंट पर सावधानी से जवाब दिया है। राज्य पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि शिफ्टिंग के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने के बाद हम बताएंगे," जो चल रहे पॉलिटिकल टेंशन के बीच पार्टी के सोचे-समझे अप्रोच को दिखाता है।

यह अलॉटमेंट 2019 के पटना हाई कोर्ट के उस फैसले की याद दिलाता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए लाइफटाइम बंगले के अलॉटमेंट को पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल मानते हुए रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने मोशन (सुओ मोटो) पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार और प्रभावित पूर्व CMs, जिनमें सतीश प्रसाद सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी और राबड़ी देवी शामिल हैं, को नोटिस जारी करके उन्हें खाली करने का ऑर्डर दिया था।

इससे पहले, नीतीश कुमार के पास पहले पूर्व सीएम के तौर पर जो एक बंगला था, उसे चीफ सेक्रेटरी को वापस दे दिया गया था। 2019 के फैसले की वजह से कई पुराने सीएम को अपने घर छोड़ने पड़े, जिससे रिटायर्ड नेताओं को टैक्सपेयर के पैसे से मिलने वाले खास अधिकारों पर चिंता बढ़ गई। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड अलॉटमेंट को बाद में विपक्ष की नेता के तौर पर उनकी भूमिका के तहत फिर से बनाया गया, जिससे वह अब तक इसे अपने पास रख पाईं।

इस घर में बदलाव का समय 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के साथ मेल खाता है, जिसमें गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतीं – 2010 के बाद 200 से ज़्यादा सीटों की यह दूसरी बड़ी जीत है। एनालिस्ट एनडीए की सफलता का श्रेय असरदार शासन, वेलफेयर स्कीम और एक मज़बूत वोटर बेस को देते हैं, जो पिछले गठबंधन बदलने के बावजूद नीतीश कुमार के सीएम के तौर पर पांचवां कार्यकाल है।

इस जीत ने नई सरकार को घर अलॉटमेंट सहित पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को सुलझाने के लिए हिम्मत दी है। इस बैकग्राउंड में, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और बेटे तेजस्वी यादव के साथ, अभी आईआरसीटी होटल करप्शन केस में धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के आरोपों का सामना कर रही हैं। सभी ने खुद को बेकसूर बताया है, लेकिन चल रही कानूनी कार्रवाई ने परिवार को सुर्खियों में बनाए रखा है।

यह घरों का री-एलोकेशन बिहार के पॉलिटिकल एरिया में बदलते डायनामिक्स को दिखाता है, जहाँ चुनाव के बाद होने वाले एडजस्टमेंट अक्सर बड़े पावर रीअलाइनमेंट को दिखाते हैं। जैसे ही राबड़ी देवी इस कदम की तैयारी कर रही हैं, जानकार राज्य में विपक्ष की स्ट्रेटेजी पर इसके और असर पर नज़र रख रहे हैं।