सरफराज खान से पहले सूर्यकुमार यादव को टेस्ट टीम में मौका मिलने से नाखुश हैं फैंस, ट्विटर पर जमकर निकाली भड़ास, देखें

Highlights बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव और इशान किशन को उनके पहले टेस्ट कॉल-अप से सम्मानित किया है। पृथ्वी शॉ ने टीम में 537 दिनों बाद वापसी की है। सरफराज खान के बाहर होने से फैंस हैरान रह गए।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय, वनडे सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की सीरीज के पहले दो टेस्ट के लिए टीम की घोषणा की। पृथ्वी शॉ ने टीम में 537 दिनों बाद वापसी की है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के लिए रोस्टर में रखा गया है।

इस बीच बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव और इशान किशन को उनके पहले टेस्ट कॉल-अप से सम्मानित किया है। सूर्यकुमार को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में टेस्ट टीम में एक स्थानापन्न के रूप में चुना गया था लेकिन यह पहली बार था जब उन्हें शुरुआती टेस्ट टीम में नामित किया गया था। वहीं, सरफराज खान के बाहर होने से फैंस हैरान रह गए।

Spare a thought for Sarfaraz khan. I don’t understand what else he needs to do to get into the test team #DoddaMathu#CricketTwitter#INDvAUS — Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) January 13, 2023

सरफराज को नागपुर (9-13 फरवरी) और दिल्ली (17-21 फरवरी) में दो टेस्ट बनाम ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में जगह नहीं मिली। सरफराज खान ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए पांच मैचों में दो टन और एक अर्धशतक के साथ 431 रन दर्ज किए हैं। पिछले सीजन में इस बल्लेबाज ने छह मैचों में 122।75 की औसत से 982 रन बनाए थे। उन्होंने चार शतक भी लगाए।

Very hard on Sarfaraz Khan who has literally broken the door down in first class cricket. You can't do more than he has. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 13, 2023

कई फैंसों ने महसूस किया कि उनके फॉर्म को देखते हुए सूर्यकुमार या किशन के बजाय वह एक स्थान के हकदार थे। केएस भरत के लिए बैकअप कीपर के रूप में किशन का चयन समझ में आता है क्योंकि ऋषभ पंत अगले छह महीनों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मगर सरफराज के बजाय सूर्यकुमार को तवज्जो देना फैंस को समझ नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल किए।

There was a bit of an opening in the Test squad…was hoping that Sarfaraz will make it to the squad. He’s done everything that one could do to deserve a call-up. #IndvAus — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 13, 2023

यही नहीं, ऐसे कई क्रिकेटर्स भी हैं, जिन्होंने टीम में सरफराज खान को शामिल न करने पर सवाल उठाए। हर्ष भोगले ने इस सिलसिले में शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "सरफराज खान पर बहुत सख्त जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सचमुच दरवाजा तोड़ दिया है। आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते जो उसके पास है।" इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने कहा, "टेस्ट टीम में थोड़ी ओपनिंग थी...उम्मीद थी कि सरफराज टीम में जगह बना लेंगे। उन्होंने वह सब कुछ किया है जो कॉल-अप के लायक हो सकता है।"

देखें फैंस की प्रतिक्रिया

Sarfaraz Khan's batting numbers for Mumbai in First-Class cricket are absolutely absurd! 🔥



Should he be a part of India's squad for the upcoming Test series against Australia? 🤔#SarfarazKhan#India#INDvsAUS#Cricket#Testspic.twitter.com/4hdf6JjMAc — Wisden India (@WisdenIndia) January 13, 2023

Suryakumar Yadav enters the Test squad. He is literally living the dream. At the same time though, feel bad for Sarfaraz Khan, whose First Class record is literally rivalling Don Bradman right now.#TeamIndia#INDvAUSpic.twitter.com/kNRehE2Teh — Sohil Nikam (@sohilnikam) January 13, 2023

Selecting Suryakumar Yadav ahead of Sarfaraz Khan in Tests is an insult to Ranji Trophy. That guy has been one of the most consistent run-getters in First Class cricket and deserved that call-up more than anyone.



Baffling selection by this committee, yet again. — Shivani Shukla (@iShivani_Shukla) January 13, 2023

No issues with any selection. But picking SKY ahead of Sarfaraz in Tests doesn't sit well with me. Sarfaraz deserves a spot in the squad at least after piling on the ridiculous number of runs. https://t.co/ttpaB9dJ25 — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) January 13, 2023

We're finished as cricketing nation if SKY is getting selected ahead of Sarfaraz khan in test squad. pic.twitter.com/7JiQKLCjEm — Chiku (@Kohliisgoat) January 13, 2023

BCCI extending SKY T20 career to Test

FC record in last five years

SKY : 36 Inns 1494 runs 3 💯 @ 43.94

Sarfaraz : 34Inns 2817 runs 11 💯 @ 97.14



There are several players btw Sarfaraz and SKY #Crickethttps://t.co/7QlFYAaIxv — Pushkar Pushp (@ppushp7) January 13, 2023

Selectors before selecting SKY and Ishan Kishan above Sarfaraz and Prithvi Shaw in Test Team https://t.co/L8nQDo6wFkpic.twitter.com/tbtXoVhb2R — Pandit Jofra Archer (@Punn_dit) January 13, 2023