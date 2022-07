ENGvsIND 5th Test: पंत के बाद रविंद्र जडेजा ने भी जड़ा शतक, पहली पारी में भारत ने बनाए 416 रन

ENG vs IND 5th Test: बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ा है। उन्होंने 194 गेंदों का सामना करते हुए 104 रनों की पारी खेली। इसी के साथ भारत ने पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 416 रन बनाए हैं। इसमें पंत की 146 रनों का भी योगदान है।

टीम इंडिया के लिए एक कैलेंडर ईयर में सातवें नंबर या इससे नीचे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दो शतक जड़ने वाले जडेजा चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। 1986 में कपिल देव ऐसा कारनामा पहली बार किया था। इसके बाद 2009 में एमएस धोनी, 2010 में हरभजन सिंह और अब 2022 में रवींद्र जडेजा ने यह रिकॉर्ड बनाया है।

बता दें कि पहले दिन के खेल में भारत ने सात विकेट पर 338 बनाए थे। जिसमें पंत और रवींद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिए 222 रनों की साझेदारी की। दोनों खिलाड़ियों की यह साझेदारी तब आई जब इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत को 98 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे। दूसरे दिन भारत ने अपने 3 विकेट खोए और 78 रन जोड़े। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नाबाद 31 रनों की पारी खेली।

कमाल की बात ये है कि उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन जड़ दिए। इस रिकॉर्ड के साथ भारतीय कप्तान टेस्ट करियर में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

