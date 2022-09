England Women vs India Women 2022: शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी, सात विकेट से करारी हार, इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा

Highlights इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने आठ विकेट पर 122 रन ही बना पाया। इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

England Women vs India Women 2022: शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारतीय महिला टीम को गुरुवार को यहां इंग्लैंड से तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सात विकेट से करारी हार का सामना पड़ा।

इंग्लैंड ने इस तरह से तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। उसने पहले टी20 मैच में नौ विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि भारत ने दूसरे मैच में आठ विकेट से जीत हासिल करके अच्छी वापसी की थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तीसरे और निर्णायक मैच में लय बरकरार रखने में नाकाम रहे और भारत पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने आठ विकेट पर 122 रन ही बना पाया।

इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। अब इन दोनों टीम के बीच रविवार से तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी। भारत टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरा लेकिन जल्द ही उसका शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। भारत ने अपने चोटी के पांच बल्लेबाज केवल 35 रन पर गंवा दिए थे।

Sophie Ecclestone's impressive 3/25 helps England win the third T20I against India and seal the series 2-1 👏#ENGvINDpic.twitter.com/UAPHzRuM9g