इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नताली स्किवर और कैथरीन ब्रंट विवाह बंधन में बंधीं, जानें कौन हैं...

लंदनः इंग्लैंड की विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही नताली स्किवर और कैथरीन ब्रंट रविवार को निजी समारोह में विवाह के बंधन में बंध गईं। इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर इस जोड़े को बधाई दी। इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट किया, ‘‘कैथरीन ब्रंट और नैट स्किवर को हमारी तहेदिल से बधाई जिन्होंने सप्ताहांत विवाह किया।’’

नताली और कैथरीन दोनों 2017 में भारत को हराकर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थीं। ये दोनों इस साल 2022 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप का भी हिस्सा थी जिसमें इग्लैंड की टीम उप विजेता रही।

नताली ने 2019 में कैथरीन के साथ सगाई की घोषणा की थी लेकिन महामारी के कारण विवाह को स्थगित करना पड़ा। कप्तान हीथर नाइट, डेनियल वाट, इशा गुहा और जैनी गुन जैसी अतीत और मौजूदा क्रिकेटरों ने विवाह समारोह में हिस्सा लिया।

