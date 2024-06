ENG VS WI T20 World Cup 2024: गत चैम्पियन इंग्लैंड के सामने मेजबान वेस्टइंडीज, जानें कहां और कब देखें लाइव मैच

Highlights England vs West Indies, 42nd Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: टीम ने विपक्षी टीमों को मसल कर रख दिया। England vs West Indies, 42nd Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: इंडीज टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। England vs West Indies, 42nd Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: इंडीज टीम के पास 8 अंक है।

England vs West Indies, 42nd Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: गत चैंपियन इंग्लैंड के सामने दो बार विश्व विजेता वेस्टइंडीज की टीम है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का मैच सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड गुरुवार को सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट में डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2024 के 42वें मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। इंडीज टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और टीम ने विपक्षी टीमों को मसल कर रख दिया। पहले मैच में हार के बाद इंग्लैंड ने कमाल का प्रदर्शन किया और सुपर-8 में प्रवेश किया।

ICC Tournament Fantasy game introduces a special Mini League, starting from the Super Eight stage 🤩



Jump in and play now! 👇https://t.co/GQ1Z8dyhKT — ICC (@ICC) June 18, 2024

West Indies star Nicholas Pooran and USA's Aaron Jones lead the way for most sixes heading into the Super Eight stage of #T20WorldCup 🔥



More ➡ https://t.co/Grj3c9ENGApic.twitter.com/Dnh0FycPbr — ICC (@ICC) June 18, 2024

England vs West Indies, 42nd Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज का लाइव स्ट्रीमिंग-

मैच कब होगा? मैच गुरुवार, 20 जून (IST) को होगा।

कब शुरू होगा? मैच भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे शुरू होगा।

मैच कहाँ होगा? सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

भारत में टीवी पर लाइव कैसे देखें? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारण किया जाएगा।

ऑनलाइन लाइव कैसे देखें? डिज्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

Report and match highlights from St Lucia as West Indies remained unbeaten at the #T20WorldCup with an impressive victory over Afghanistan.



Details ⬇️https://t.co/3w900Wxzee — ICC (@ICC) June 18, 2024

England vs West Indies, 42nd Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: टीमें-

इंग्लैंड:जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड।

वेस्टइंडीज: रोवमैन पॉवेल (कप्तान), अल्जारी जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड।

Rovman Powell is set for West Indies' first Super Eight clash against England at the ICC Men's #T20WorldCup 2024.#ENGvWIhttps://t.co/E6184xEj7D — ICC (@ICC) June 18, 2024

गत चैम्पियन इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में जीत की लय कायम रखने उतरेगा वेस्टइंडीज

शानदार फॉर्म में चल रही वेस्टइंडीज टीम टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के पहले मुकाबले में गत चैम्पियन इंग्लैंड के खिलाफ जीत की लय कायम रखने उतरेगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दोनों दो बार टी20 विश्व कप जीत चुके हैं। वेस्टइंडीज टीम टूर्नामेंट में अभी तक अपराजेय है, जबकि इंग्लैंड को खिताब की उम्मीदें बरकरार रखने के लिये ग्रुप चरण में चिर प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलिया की मदद की जरूरत पड़ी।

ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद जोस बटलर और उनकी टीम के पास नये सिरे से शुरुआत करने का मौका है। दूसरी ओर लगातार आठ मैच जीत चुकी वेस्टइंडीज टीम ने डेरेन सैमी राष्ट्रीय स्टेडियम पर आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से हराया। एक बार फिर टीम अपने मुख्य कोच और दो बार के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान के नाम पर बने स्टेडियम में उस लय को दोहराना चाहेगी। कप्तान रोवमैन पॉवेल ने कहा ,‘अफगानिस्तान को हराकर इंग्लैंड को कोई संदेश नहीं देना था। उन्हें बस इतना बताना था कि वह अच्छा खेल रहे हें तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। यह शानदार मैच होगा।’

The best Fantasy XI from Set 4 of the #T20WorldCup 2024 💥



Play tournament fantasy during the Super Eight phase 👉 https://t.co/oqvHgSvNbHpic.twitter.com/b4sNINs99q — ICC (@ICC) June 18, 2024

वेस्टइंडीज की टीम ने एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। जरूरत प़ड़ने पर उसके बल्लेबाज चले हैं , फिर चाहे शेन रदरफोर्ड हो या निकोलस पूरन। इसी तरह गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया है। सपाट पिचें और छोटी सीमारेखा होने से मैदान बल्लेबाजों की ऐशगाह साबित हुए हैं और यहां खूब रन बने हैं। इंग्लैंड के दमदार बल्लेबाजी क्रम के सामने वेस्टइंडीज का भरोसा अकील हुसैन और गुडाकेश मोती जैसे स्पिनरों पर होगा।

पिच भले ही बल्लेबाजों की मददगार हो लेकिन तेज गेंदबाजों को भी अतिरिक्त उछाल मिलेगा और ऐसे में मध्यम तेज गेंदबाज ओबेद मैकॉय की भूमिका अहम होगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड भी इसका फायदा उठाना चाहेंगे।