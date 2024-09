England vs Sri Lanka, 3rd Test 2024: निसांका ने ‘बैजबॉल’ स्टाइल में इंग्लैंड को कूटा, तीसरे टेस्ट में श्रीलंका की शानदार जीत, सीरीज पर 2-1 से इंग्लैंड का कब्जा

Highlights England vs Sri Lanka, 3rd Test 2024: पाथुम निसांका ने कमाल किया। England vs Sri Lanka, 3rd Test 2024: पाथुम निसांका ने 124 गेंद में 127 रन बनाए। England vs Sri Lanka, 3rd Test 2024: पाथुम निसांका ने 13 चौके और 2 छक्के मारे।

England vs Sri Lanka, 3rd Test 2024: श्रीलंका ने ओवल में तीसरे और अंतिम टेस्ट में मेहमान इंग्लैंड को कूटा। तीसरे मैच में 8 विकेट से मात दिया। भले ही इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। श्रीलंका के लिए उल्लेखनीय जीत है। इंग्लैंड में उनकी चौथी जीत है। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए यह थोड़ी शर्मनाक हार है और उनका ग्रीष्मकालीन सत्र हार के साथ खत्म हुआ। पाथुम निसांका ने कमाल किया और ‘बैजबॉल’ स्टाइल में इंग्लैंड ने बदला लिया। 124 गेंद में 127 नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

First Test win for Sri Lanka in England in more than a decade 🙌#WTC25 | #ENGvSL 📝: https://t.co/5vNSEM3dMgpic.twitter.com/yxMesmtiIS — ICC (@ICC) September 9, 2024

A fine knock from Pathum Nissanka gets Sri Lanka over the line in south London.



Well played, @OfficialSLC 🤝 pic.twitter.com/QXUuohIMTE — England Cricket (@englandcricket) September 9, 2024

पाथुम निसांका को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस और इंग्लैंड के जो रूट को प्लेयऱ ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 326 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 263 रन पर आउट हो गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 156 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका ने 2 विकेट पर 219 रन बनाकर बाजी मार ली।

Watch the key moments from our sixth and final Test match of the summer 👇 — England Cricket (@englandcricket) September 9, 2024