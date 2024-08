England vs Sri Lanka 2024: 236 पर आउट श्रीलंका, इंग्लैंड टीम के पास 23 रन की बढ़त और 4 विकेट हाथ में, स्मिथ की कमाल की पारी, 72 नाबाद रन

Highlights England vs Sri Lanka, 1st Test 2024 live updates: खराब रोशनी और बारिश के कारण दूसरे दिन खेल जल्दी समाप्त कर दिया। England vs Sri Lanka, 1st Test 2024 live updates: सीरीज के शुरुआती मैच में पहली पारी में मामूली बढ़त दिला दी। England vs Sri Lanka, 1st Test 2024 live updates: 24 वर्षीय विकेटकीपर का अपने चौथे टेस्ट मैच में तीसरा अर्धशतक है।

England vs Sri Lanka, 1st Test 2024 live updates: इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट में श्रीलंका की टीम 236 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की टीम को पहली पारी में 23 रन की बढ़त मिल गई है और 4 विकेट हाथ में है। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ के अर्धशतक ने इंग्लैंड को ओल्ड ट्रैफर्ड में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के शुरुआती मैच में पहली पारी में मामूली बढ़त दिला दी। श्रीलंका के 236 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने छह विकेट पर 259 रन बना लिए है।

खराब रोशनी और बारिश के कारण दूसरे दिन खेल जल्दी समाप्त कर दिया। चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स की अनुपस्थिति में स्मिथ को छठे क्रम पर पदोन्नत किया गया, वह 72 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। 24 वर्षीय विकेटकीपर का अपने चौथे टेस्ट मैच में तीसरा अर्धशतक है।

Rain and bad light return ☔



But we move into a lead 💪



Match Centre: https://t.co/twSvgmwHTH



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvSL 🇱🇰 #EnglandCricketpic.twitter.com/77CDVL6Oqk — England Cricket (@englandcricket) August 22, 2024

हैरी ब्रूक (56) और क्रिस वोक्स (25) के साथ मिलकर स्मिथ ने क्रमशः 62 और 52 रन की साझेदारी की। हैरी और क्रिस को बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने शानदार गेंदों पर बोल्ड किया। इंग्लैंड 15वें ओवर में तीन विकेट पर 67 रन बनाकर लड़खड़ा रहा था, तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने 14 ओवर में 68 रन पर तीन विकेट लिए।

सुबह के समय श्रीलंका ने 10 गेंदों के भीतर बिना कोई रन बनाए तीन विकेट खो दिए। कप्तान धनंजय डीसिल्वा ने सर्वाधिक 74 रन बनाए, जबकि मिलन रथनायके ने 72 रन बनाए और उन्होंने नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी टेस्ट डेब्यूटेंट द्वारा सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया।

🏏 Impressive Smith counter puts Three Lions into lead 🦁



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvSL 🇱🇰 #EnglandCricket



Full Day Two highlights 👇 — England Cricket (@englandcricket) August 22, 2024

धनंजय ने 84 गेंद का सामना करते हुए आठ चौके मारे। श्रीलंका ने कामिंदु मेंडिस (12) और प्रबाथ जयसूर्या (10) के विकेट भी गंवाए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने सातवें ओवर में ही मेहमान टीम का स्कोर छह रन पर तीन विकेट कर दिया था।

गस एटकिंसन ने छठे ओवर में दिमुथ करुणारत्ने (02) को विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच कराके टीम को पहली सफलता दिलाई। क्रिस वोक्स ने अगले ओवर में निशान मदुष्का (04) और एंजेलो मैथ्यूज (00) को पवेलियन भेजकर श्रीलंका को दोहरा झटका दिया।

कुसाल मेंडिस (24) ने कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन मार्क वुड की उछाल लेती गेंद उनके दाएं हाथ के अंगूठे को छूकर दूसरी स्लिप में हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद इस श्रृंखला में खेल रहा इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स के बिना उतरा है।

जिन्हें इस महीने घरेलू मैच के दौरान पैर की मांसपेशियों में चोट लग गई थी। ओली पोप कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं जबकि डैन लॉरेंस को जैक क्राउली की जगह पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के दौरान क्राउली के हाथ की अंगुली फ्रेक्चर हो गई थी।