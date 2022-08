England vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 90 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, तबरेज शम्सी का 'पंच', हेंड्रिक्स और मार्कराम का धमाल

Highlights तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में केवल 101 रन पर आउट हो गई।

England vs South Africa: रीजा हेंड्रिक्स और एडेन मार्कराम के अर्धशतकों और स्पिनर तबरेज शम्सी के पांच विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड पर 90 रन की बड़ी जीत दर्ज करके तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

Have South Africa put their name forward in the #T20WorldCup conversation?



The Proteas claim T20I series honours as England's new coach calls for patience 👇#ENGvSAhttps://t.co/6pxCeZlWFl