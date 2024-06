ENG VS SA T20 World Cup 2024: अंक तालिका में आगे बढ़ने की होड़, 2-2 के साथ टकराएंगे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, कहां देखें लाइव स्कोरबोर्ड

Highlights England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: ग्रुप चरण में इंग्लैंड का प्रदर्शन शानदार रहा। England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज का हराया। England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: साउथ अफ्रीका ने अमेरिका को कूटा।

England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के दूसरे मैच में कल (21 जून) टकराएंगे। दोनों टीम ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने मेजबान वेस्टइंडीज को 8 विकेट से कूटा तो साउथ अफ्रीका ने सह मेजबान अमेरिका को 18 रन से रौंद डाला। पांचवें गेम में शुक्रवार को सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन इंग्लैंड (ENG) और दक्षिण अफ्रीका (SA) के बीच मुकाबला होने वाला है। ग्रुप चरण में इंग्लैंड का प्रदर्शन शानदार रहा।

England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्सः

खेले गये मैचः 25

इंग्लैंडः 12

दक्षिण अफ्रीकाः 12

कोई परिणाम नहींः 01

England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: कहां देखें लाइव मैच-

भारत में कहां देखें? भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क परलाइव टेलीविजन प्रसारण देख सकेंगे।

ऑनलाइन कहां देखें? डिज़्नी+हॉटस्टार (ऐप और वेबसाइट) के माध्यम से मैच ऑनलाइन देख सकते हैं।

मैच कब शुरू होगा? मैच नं. 45, 21 जून, रात 8:00 बजे IST (भारतीय मानक समय) पर शुरू होने वाला है।

England vs South Africa 45th Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: टीमें-

इंग्लैंड:जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिक नोर्किया, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स।

इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सामना दक्षिण अफ्रीका के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण से

सह मेजबान वेस्टइंडीज को हराकर फॉर्म में लौटे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के दूसरे मैच में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के दमदार गेंदबाजी आक्रमण की कठिन चुनौती होगी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को सुपर आठ चरण के पहले मैच में आठ विकेट से हराया। अब वह ग्रुप में नेट रनरेट (प्लस 1.34) के आधार पर शीर्ष पर है।

चूंकि दक्षिण अफ्रीका का नेट रनरेट उससे कम (प्लस 0 . 90) है। अब दक्षिण अफ्रीका को हराने पर सेमीफाइनल में उसका प्रवेश लगभग तय हो जायेगा। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका को सुपर आठ चरण के पहले मैच में अमेरिका ने कड़ी चुनौती दी हालांकि उसने 18 रन से जीत दर्ज की।

इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिये 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिल साल्ट के 47 गेंद में नाबाद 87 रन की मदद से 17 . 3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। साल्ट एक बार फिर कप्तान जोस बटलर के साथ इंग्लैंड को शानदार शुरुआत दिलाना चाहेंगे।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप चरण में मिली हार में 42 रन बनाने वाले बटलर अब तक चार पारियों में 91 रन ही बना सके हैं। जॉनी बेयरस्टो ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 48 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की है। इससे पहले वह कुल 46 रन ही बना सके थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने हालांकि कैगिसो रबाडा की रफ्तार और केशव महाराज की फिरकी का सामना करने की चुनौती होगी।

दोनों ने अमेरिका के खिलाफ बीच के और डैथ ओवरों में संयम और अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका के लिये क्विंटोन डिकॉक का फॉर्म में लौटना भी शुभ संकेत है जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ 40 गेंद में 74 रन बनाये।

इंग्लैंड ने सुपर आठ चरण का पहला मैच यहीं खेला था जिसका उसे फायदा मिलेगा। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 200 रन के भीतर रोक दिया। आदिल रशीद ने 5 . 25 की इकॉनॉमी रेट से गेंदबाजी की जबकि जोफ्रा आर्चर ने 12 डॉट गेंदें डाली।