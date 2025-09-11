England vs South Africa, 1st T20I: बारिश और 9-9 ओवर मैच, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 97 रन और इंग्लैंड को 54 रन पर रोका, 14 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडेन मार्करम 14 गेंदों में 28 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। डोनोवन फरेरा (नाबाद 25) और डेवाल्ड ब्रेविस (23) ने भी उपयोगी योगदान दिया। इंग्लैंड के सामने पांच ओवर में 69 रन बनाने का लक्ष्य रखा गया।

England vs South Africa, 1st T20I: दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से 14 रन से हराया। बारिश के कारण मैच शुरू में नौ-नौ ओवर का कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद जब 7.5 ओवर में पांच विकेट पर 97 रन बनाए थे तब बारिश के कारण फिर से खेल रोकना पड़ा।

इसके बाद ओवर की संख्या घटा दी गई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडेन मार्करम 14 गेंदों में 28 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि डोनोवन फरेरा (नाबाद 25) और डेवाल्ड ब्रेविस (23) ने भी उपयोगी योगदान दिया। इंग्लैंड के सामने पांच ओवर में 69 रन बनाने का लक्ष्य रखा गया।

उसके बल्लेबाजों ने हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास किया लेकिन आखिर में उसकी टीम पांच विकेट पर 54 रन ही बना पाई। उसकी तरफ से जोस बटलर ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। दूसरा टी-20 मैच शुक्रवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले दोनों देशों के बीच खेली गई वनडे श्रृंखला 2-1 से जीती थी।