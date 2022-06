England vs New Zealand: टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट, दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, मुरलीधरन और वार्न से पीछे, देखें वीडियो

Highlights न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड को 539 रन पर आउट कर पहली पारी में 14 रन की बढ़त हासिल की। बायें हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने टेस्ट करियर में 10वीं बार पांच विकेट चटकाए। माइकल ब्रेसवेल को भी तीन सफलता मिली।

England vs New Zealand: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अब टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट ले चुके हैं, ऐसा करने वाले वह पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में दूसरे टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया।

तेज गेंदबाज ने अपनी गति से सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम को फंसाया। लैथम ने गेंद को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह गेंद उनके ऑफ स्टंप के बीच से जा टकराई, जिससे वह सिर्फ 4 रन पर पवेलियन लौट गए। 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं।

