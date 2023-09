England vs New Zealand, 3rd ODI 2023: संन्यास के बाद शानदार कमबैक, चौके और छक्के की बरसात, विश्व कप में कहर बरपाएंगे इंग्लैंड के ऑलराउंडर

Highlights इंग्लैंड की टीम 48.1 ओवर में 368 रन पर सिमट गई। लॉर्ड्स में अंतिम मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 181 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है।

England vs New Zealand, 3rd ODI 2023: संन्यास के बाद शानदार कमबैक। इंग्लैंड के ऑलराउंडर और टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने तीसरे मैच में शानदार शतक जड़ा। इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 181 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। लॉर्ड्स में अंतिम मैच खेला जाएगा।

Back in ODI colours and turning up when it matters 💪



Ben Stokes hasn't missed a beat 😁 pic.twitter.com/S69v86p1xz — ICC (@ICC) September 13, 2023

आईसीसी विश्व कप से पहले बेन स्टोक्स ने शानदार पारी खेली। वनडे से संन्यास लेने के बाद चौके और छक्के की बरसात की। केवल 124 गेंद में 182 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। बेन ने कहा कि वास्तव में खुश हूं। जेसन (जेसन रॉय-इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए) से माफी मांगता हूं।

A record-breaking effort from Ben Stokes at The Oval 🙌



More on the knock: https://t.co/ZvCOO2B4XCpic.twitter.com/JuU8vLZHMZ — ICC (@ICC) September 14, 2023

अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते हमें युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने की जरूरत है। वह (मलान) एक बहुत ही निरंतर खिलाड़ी है। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। टेस्ट मैच थोड़े लंबे होते हैं लेकिन एकदिवसीय मैच निश्चित रूप से उतने कठिन नहीं होते। बेन स्टोक्स ने कहा है कि उन्हें इंग्लैंड की वनडे टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका पसंद है।

घुटने की परेशानी से जूझ रहे स्टोक्स को इंग्लैंड की 15 सदस्यीय विश्व कप टीम में एक शुद्ध बल्लेबाज के रूप में चुना गया है। स्टोक्स ने कहा, "यह पहली बार है कि मेरे दिमाग में यह स्पष्ट हो गया है कि यही एक चीज है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं।" मुझे लगता है कि पिछले 18 महीनों में, हर दिन ऐसा रहा है।

Ben Stokes makes a #CWC2023 admission after his record-breaking knock at The Oval 🗣️



More from #ENGvNZ 📰https://t.co/m1burVWsn7 — ICC (@ICC) September 14, 2023

स्टोक्स से पहले इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक स्कोर जेसन रॉय के नाम था, जिन्होंने 2018 में मेलबर्न में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 रन बनाये थे। स्टोक्स ने 50 ओवर के प्रारूप में 24वां सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया। उनकी पारी में नौ छक्के और 15 चौके जड़े थे।

इससे पता चलता है कि इंग्लैंड भारत में शुरू होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप से पहले स्टोक्स को वनडे संन्यास से बाहर क्यों लाना चाहता था। स्टोक्स ने 93 पारियों में अपना चौथा शतक जड़ा, उन्होंने वनडे में अपने पिछले 102 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को पीछे छोड़ा।