England vs New Zealand 2023: डेब्यू मैच में इन खिलाड़ियों ने किया कमाल, कीवी बल्लेबाजों की हालत पतली, झटके 6 विकेट, इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे, 36 गेंद पहले 7 विकेट से जीते

England vs New Zealand, 1st T20I 2023: इंग्लैंड के डेब्यू खिलाड़ी ब्राइडन कार्स और ल्यूक वुड ने कमाल कर दिया। न्यूजीलैंड बल्लेबाजों की हालत पतली कर दी। दोनों ने डेब्यू मैच में 6 विकेट लेकर जीत की नींव रखी। कार्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

इंग्लैंड की टीम 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। दूसरा मैच एक सितंबर को खेला जाएगा। 36 गेंद पहले बाजी मार ली। इंग्लैंड की आसान जीत रही। 4 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हालांकि फिन एलन ने पारी की शुरुआत में ही छक्कों की हैट्रिक लगाई।

