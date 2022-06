England vs Netherlands: इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप, नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया, इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया

Highlights तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। इयोन मार्गन की जगह तीसरे वनडे में जोस बटलर ने कप्तानी की।

England vs Netherlands, 3rd ODI: इंग्लैंड ने वनडे अंतरराष्ट्रीय सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में नीदरलैंड को 8 विकेट हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। इयोन मार्गन की जगह तीसरे वनडे में जोस बटलर ने कप्तानी की।

जेसन रॉय को मैन ऑफ द मैच और जोस बटलर को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। जेसन ने 86 गेंद में 101 नाबाद पारी खेली, जिसमें 15 चौके शामिल हैं। बटलर ने 64 गेंद में 86 नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

नीदरलैंड ने अंतिम मैच में 245 रन का लक्ष्य दिया। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 72 गेंद में 64 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने रविवार को दूसरे वनडे में 78 रन की पारी खेली थी। मैक्स ओडोड (50) और बास डि लीडे (56) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली।

