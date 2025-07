कौन हैं अंशुल कंबोज?, टेस्ट कैप संख्या 318?, करनाल टू मैनचेस्टर!

Highlights England vs India, 4th Test 2025: रणजी ट्रॉफी मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर सुर्खियाँ बटोरी थीं। England vs India, 4th Test 2025: प्लेइंग इलेवन में आकाश दीप की जगह शामिल किया गया है। England vs India, 4th Test 2025: 24 वर्षीय अंशुल कंबोज बुधवार को मैनचेस्टर में भारत के लिए पदार्पण किया।

England vs India, 4th Test 2025: इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किए गए 24 वर्षीय अंशुल कंबोज बुधवार को मैनचेस्टर में भारत के लिए पदार्पण किया। करनाल के इस दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज को मैनचेस्टर टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में आकाश दीप की जगह शामिल किया गया है। अंशुल ने पिछले साल रोहतक में केरल के खिलाफ हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर सुर्खियाँ बटोरी थीं, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 318वें क्रिकेटर हैं।अंशुल कंबोज को बधाई।

उन्होंने इंडिया ए के लिए अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 6 से 9 जून, 2025 तक नॉर्थम्प्टन में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेला और ड्रॉ हुए मैच की दूसरी पारी में नाबाद 51 रन बनाने के अलावा, दोनों पारियों में दो-दो विकेट लिए। आईपीएल में कंबोज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं।

पिछले साल मेगा नीलामी में चेन्नई स्थित फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें 3.40 करोड़ रुपये में साइन किया था। उन्होंने 11 अप्रैल, 2025 को चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीएसके के लिए पदार्पण किया और एक विकेट लिया। कुल मिलाकर, उन्होंने एमएस धोनी की अगुवाई वाली टीम के लिए आठ मैचों में आठ विकेट लेकर 2025 सीज़न का समापन किया।

इंग्लैंड का चौथे टेस्ट में पहले गेंदबाजी का फैसला, भारत के लिए पदार्पण कर रहे कंबोज

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बुधवार को यहां भारत के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चोटों से जूझ रहे भारत ने तीन बदलाव करते हुए करुण नायर, नितीश रेड्डी और आकाशदीप की जगह साई सुदर्शन, शारदुल ठाकुर और पदार्पण कर रहे अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड ने भी एक बदलाव करते हुए लार्ड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हुए शोएब बशीर की जगह स्पिनर लियान डॉसन को टीम में जगह दी है। इंग्लैंड पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है।