England vs Bangladesh World Cup 2023: बांग्लादेश गेंदबाज पर टूट पड़े मलान, फरवरी 2023 के बाद बल्ले से निकल रहे रन, 9 मैच में 674 रन

Highlights 16 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। डेविड मलान ने 107 गेंद पर 140 रन बनाए। डेविड मलान ने शानदार शतकीय पारी खेली।

England vs Bangladesh World Cup 2023: पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली नौ विकेट से हार के बाद गत चैम्पियन इंग्लैंड बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शुरुआत की। डेविड मलान ने शानदार शतकीय पारी खेली। मलान ने 107 गेंद पर 140 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

