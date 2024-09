VIDEO: उखाड़ फेंके 2 विकेट, मुंह ताकते रहे बल्लेबाज, जोरदार यॉर्कर स्टंप तहस-नहस, देखें वीडियो

Highlights England vs Australia Highlights: जोरदार यॉर्कर स्टंप तहस-नहस, देखें वीडियो England vs Australia Highlights: उखाड़ फेंके 2 विकेट, मुंह ताकते रहे बल्लेबाज, देखें वीडियो

England vs Australia Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेटर साकिब महमूद और जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर दी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साकिब महमूद और जोफ्रा आर्चर जोरदार यॉर्कर गेंद डालते हैं और सामने खड़ा बल्लेबाज हक्का-बक्का रह जाता है।

वहीं मैच में ट्रेविस हेड ने 19 गेंद में अर्धशतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया ने 3 टी20 मैचों की सीरीज के पहले ही मैच में इंग्लैंड को 28 रन से हरा दिया। आस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन पर आउट हो गई। पावरप्ले में आस्ट्रेलिया ने 86 रन बनाये थे और दस ओवर के बाद स्कोर दो विकेट पर 118 रन था।

2️⃣ back-to-back cracking yorkers to shatter the stumps, but who did it better? 👀#RivalsForever#ENGvAUSonFanCodepic.twitter.com/6NM06Cs5ZC