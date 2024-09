England vs Australia, 5th ODI: इंग्लैंड को घर में घुसकर कूटा?, वनडे सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से किया कब्जा, हेड तूफान में उड़े, 4 मैच, 248 रन और 06 विकेट

Highlights England vs Australia, 5th ODI: ट्रेविड हेड का बल्ला जमकर बोला। England vs Australia, 5th ODI: ट्रेविड हेड ने 4 मैच में 248 रन बनाए और 6 विकेट लिया। England vs Australia, 5th ODI: ट्रेविड हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

England vs Australia, 5th ODI: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हमेशा कांटे की टक्कर होती है। 5 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मुकाबला काफी रोमांच देखने को मिला। पहला और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और तीसरा और चौथा मैच इंग्लैंड ने जीत दर्ज की। लेकिन मुख्य मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई मैच प्रभावित रहा। 5वें मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 10 विकेट पर 309 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20.4 ओवर में 2 विकेट पर 165 रन बना लिए थे। बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया।

डकवर्थ लुईस प्रणाली के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 रन से आगे थी और विजेता घोषित किया गया। इस सीरीज में ट्रेविड हेड का बल्ला जमकर बोला। हेड ने 5 में से 4 मैच खेलते हुए 248 रन बनाए और 06 विकेट अपने नाम किया। हेड को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया।

बारिश आई लेकिन देर से और ऑस्ट्रेलिया ने निर्णायक पांचवें एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जीत दर्ज करके इंग्लैंड को सीरीज में 3 . 2 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिये 310 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उस समय बारिश हो गई जब ऑस्ट्रेलिया ने 20 . 4 ओवर में दो विकेट पर 165 रन बनाये थे।

इसके बाद का खेल नहीं हो सका और डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने 49 रन से जीत दर्ज की। सीरीज के दौरान चोटों और बीमारियों से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया ने हर मैच में अलग टीम उतारी। आखिरी मैच में मिचेल मार्श के फिट नहीं होने से स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की। ऑस्ट्रेलिया ने दस ओवर के बाद एक विकेट पर 103 रन बना लिये थे।

मैथ्यू शॉर्ट ने 30 गेंद में 58 रन बनाये। स्टीव स्मिथ 36 और जोश इंगलिस 28 रन बनाकर खेल रहे थे जब मैच खत्म करने का फैसला किया था। इससे पहले इंग्लैंड ने 49 . 2 ओवर में 309 रन बनाये जिसमें बेन डकेट के 91 गेंद में 107 रन और हैरी ब्रूक के 52 गेंद में 72 रन शामिल है।