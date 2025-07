ENG-W vs IND-W 3rd ODI: टी20 के बाद वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा, भारत ने इंग्लैंड को 13 रन से हराया, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights ENG-W vs IND-W Highlights, 3rd ODI: भारत ने इंग्लैंड को टी20 सीरीज में भी 3-2 से मात दी थी। ENG-W vs IND-W Highlights, 3rd ODI: मैच में 13 रन जीत दर्ज की और सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। ENG-W vs IND-W Highlights, 3rd ODI: क्रांति गौड़ ने 52 रन देकर 6 विकेट निकाले।

ENG-W vs IND-W Highlights, 3rd ODI: और बस, बस! क्रांति गौड़ ने पुछल्ले बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया और कुछ बेहतरीन कैच भी लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 13 रन जीत दर्ज की और सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। भारत ने इंग्लैंड को टी20 सीरीज में भी 3-2 से मात दी थी। इस तरह सीरीज़ 2-1 से जीत गई और यूनाइटेड किंगडम का एक बेहद सफल दौरा पूरा किया। भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 318 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 49.5ओवर में 305 पर ढेर हो गई।

𝗢𝗗𝗜 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗴! 👍 👍



A fantastic show from #TeamIndia to win the series decider by 13 runs.



— BCCI Women (@BCCIWomen) July 22, 2025

ENG-W vs IND-W Highlights, 3rd ODI: भारत के लिए वनडे में छह विकेट-

6/10 ममता माबेन बनाम श्रीलंका कैंडी 2004

6/20 दीप्ति शर्मा बनाम श्रीलंका रांची 2016

6/31 झूलन गोस्वामी बनाम न्यूजीलैंड साउथगेट 2011

6/31 दीप्ति शर्मा बनाम वेस्टइंडीज वडोदरा 2024

6/52 क्रांति गौड़ बनाम इंग्लैंड चेस्टर-ले-स्ट्रीट 2025।

कप्तान हरमनप्रीत कौर की 84 गेंद में 102 रन की पारी खेली। जेमिमा रोड्रिग्ज के तेजतर्रार अर्धशतक पूरे किए। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दिया गया। हरमनप्रीत शानदार लय में नजर आईं और उन्होंने अपने कुल सातवें और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे शतक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साझेदारियां भी की। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 14 चौके जड़े।

Led the charge with the bat 👏



Scored a 💯 in the series decider 👍



Captain Harmanpreet Kaur bags the Player of the Match award in the third & final ODI 👌 👌



— BCCI Women (@BCCIWomen) July 22, 2025

क्रांति गौड़ ने 52 रन देकर 6 विकेट निकाले। 18 वर्ष 179 दिन की उम्र में भारत के लिए 5 विकेट लेने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी (दीपी शर्मा, उम्र 18 वर्ष 179 दिन के बाद) हैं। अपने चौथे ही वनडे में पहला 5 विकेट अपने भारतीय करियर में इससे पहले केवल पूर्णिमा चौधरी ने ही अपने डेब्यू मैच में यह कारनामा किया था।

#TeamIndia's leading run-getter in the ODI series - captain Harmanpreet Kaur - wins the Player of the Series award 🙌 🙌



— BCCI Women (@BCCIWomen) July 22, 2025

ENG-W vs IND-W Highlights, 3rd ODI: विदेशी दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज जीत-

दक्षिण अफ्रीका में 2018 (वनडे 2-1, टी20 अंतरराष्ट्रीय 3-1)

श्रीलंका में 2018 (वनडे 2-1, टी20 अंतरराष्ट्रीय 4-0)

वेस्टइंडीज में 2019 (वनडे 2-1, टी20 अंतरराष्ट्रीय 5-0)

श्रीलंका में 2022 (वनडे 3-0, टी20 अंतरराष्ट्रीय 2-1)

इंग्लैंड में 2025 (वनडे 2-1, टी20 अंतरराष्ट्रीय 3-2)।

𝙈𝙖𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙁𝙄𝙁𝙀𝙍 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙘𝙧𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩 ✅



6⃣ 𝙬𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 ✅



A fine bowling effort this has been from Kranti Gaud 👏👏



— BCCI Women (@BCCIWomen) July 22, 2025

यह इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में भारत का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। टीम ने सितंबर 2022 में केंटरबरी में इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 333 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया था। भारतीय कप्तान ने ऑफ साइड में शानदार शॉट खेले और अपने अधिकतर चौके वहीं मारे। उन्होंने कुछ सीधी बाउंड्री लगाने के अलावा विकेट के पीछे भी एक चौका मारा।

हरमनप्रीत ने इस दौरान हरलीन देओल (45) के साथ तीसरे विकेट विकेट के लिए 81 और फिर जेमिमा रोड्रिग्स (50) के साथ सिर्फ 77 गेंद में 110 रन की साझेदारी करके भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रिचा घोष ने अंत में सिर्फ 18 गेंद में नाबाद 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के मारे।

भारत को इससे पहले स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की सलामी जोड़ी ने 64 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। इस साझेदारी के दौरान मंधाना ने आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय उप कप्तान मंधाना पांच चौके लगाकर अच्छी लय में लग रहीं थी लेकिन 18वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन की शॉर्ट और बाहर की ओर जाती गेंद को पुल करने की कोशिश में मिडविकेट पर सोफिया डंकले को कैच दे बैठीं।

मंधाना ने 54 गेंद में 45 रन की पारी खेली। इससे पहले प्रतीका 13वें ओवर में पवेलियन लौटीं जब चार्ली डीन की गेंद पर विकेटकीपर ऐमी जोन्स ने उनका कैच लपका। उन्होंने 26 रन बनाए। जेमिमा शुरुआत से ही अच्छी लय में नजर आईं और उन्होंने 41वें ओवर में डीन पर लगातार तीन चौके मारे। उ

न्होंने इस स्पिनर के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके जड़े। उन्होंने 45 गेंद में सात चौकों से 50 रन की पारी खेली। हरलीन ने भी तेज गेंदबाज लॉरेन बेल की गेंद पर आउट होने से पहले 65 गेंद की अपनी पारी में चार चौके मारे।