VIDEO: 18 चौके 143 रन, जो रूट ने बल्ले से मचाया गदर, श्रीलंका के गेंदबाजों को जमकर कूटा...

England vs Sri Lanka Highlights:इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज जो रूट ने दूसरे टेस्ट में शतक लगाया है, जो रूट का ये 33वां टेस्ट शतक है, जो रूट ने 206 गेंदों में 143 रनों की तूफानी पारी खेली है।

जो रूट ने पारी में 18 चौके लगाए, इंग्लैंड टीम 50 रनों के भीतर 2 विकेट खो चुकी थी मगर जो रूट एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे और स्कोर को आगे बढ़ाते रहे, वहीं इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट खोकर 358 रन बना लिए।

जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं, रूट 33 शतक लगाकर 10 नंबर पर हैं, वहीं इस लिस्ट में भारत के 3 खिलाड़ी शामिल हैं, नंबर 1 पर हैं स्टार बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, 5वें स्थान पर हैं राहुल द्रविड़ और 7 नंबर पर हैं।