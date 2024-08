ENG vs SL 1st Test Day 4 Highlights: कमाल का खिलाड़ी, खाते में 64 फिफ्टी, बॉर्डर, द्रविड़ और पॉटिंग से आगे निकले रूट, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights ENG vs SL 1st Test Day 4 Highlights: अर्धशतक के मामले में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे है। ENG vs SL 1st Test Day 4 Highlights: इंग्लैंड के गेंदबाजों ने श्रीलंका को पहली पारी में 236 रनों पर रोका। ENG vs SL 1st Test Day 4 Highlights: इंग्लैंड ने पहली पारी में 358 रन बनाकर 122 रन की महत्वपूर्ण लीड ली।

ENG vs SL 1st Test Day 4 Highlights: वहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। इंग्लैंड ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। मैनचेस्टर में जीत के परिणामस्वरूप इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने श्रीलंका को पहली पारी में 236 रनों पर रोका। इंग्लैंड ने पहली पारी में 358 रन बनाकर 122 रन की महत्वपूर्ण लीड ली। जवाब में श्रीलंका की टीम ने दूसरी पारी में शानदार 326 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा। बेहतरीन गेंदबाजी होती तो शायद परिणाम कुछ और होता।

England win at Old Trafford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



They go up 1-0 against Sri Lanka in the three-Test series!#WTC25 | #ENGvSL 🔗: https://t.co/ceswI1VoJjpic.twitter.com/inlEG0jckE — ICC (@ICC) August 24, 2024

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्द्धशतकः

68 - सचिन तेंदुलकर

66 - एस चंद्रपॉल

64 - जो रूट*

63 - एलन बॉर्डर

63 - राहुल द्रविड़

62 - रिकी पॉटिंग

लेकिन इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज की। पहली पारी में इंग्लैंड के विकेटकीपर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने शतक और अर्धशतक बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड के अन्य बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान देकर 122 की पहली महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में मदद की। इंग्लैंड के कप्तान के रूप में ओली पोप की पहली टेस्ट जीत है। दूसरी पारी में जो रूट ने नाबाद 62 रन बनाकर जीत दिलाई।

Root holds nerve to steer Three Lions through to victory in Manchester 🏏



Full Day Four highlights 👇



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvSL 🇱🇰 #EnglandCricket — England Cricket (@englandcricket) August 24, 2024

इंग्लैंड के लिए चौथी पारी में सर्वाधिक 50+ स्कोरः

11 - माइक एथर्टन

11 - एलिस्टेयर कुक

10 - ज्योफ बॉयकॉट

10 - जो रूट*

150 runs in the match ✅

4 dismissals ✅

Maiden Test century ✅

Player of the Match 👏

Jamie Smith | @ChapelDownWinespic.twitter.com/vt3aREBZnL — England Cricket (@englandcricket) August 24, 2024

जो रूट ने अर्धशतक जमाते ही खास क्लब में शामिल हो गए। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, रिकी पोटिंग से आगे निकल गए। रूट के पास अब 63 अर्धशतक है। केवल सचिन तेंदुलकर और शिवनारायण चंद्रपाल ही आगे हैं। चौथी पारी में रूट ने 10 अर्धशतकीय पारी खेल कर कमाल कर दिया। मैनचेस्टर में 8 बार फिफ्टी जमाकर सबसे आगे है।

टेस्ट में मैनचेस्टर में सर्वाधिक 50+ स्कोरः

8 - जो रूट*

7 - इयान बेल

7 - डेनिस कॉम्पटन