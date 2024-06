ENG vs SA T20 World Cup 2024 Super-8: 2024 में 6 खेले और छह में जीत, गत चैंपियन इंग्लैंड को हराया, सेमीफाइनल की ओर कदम, डी कॉक धमाका जारी

Highlights ENG vs SA T20 World Cup 2024 Super-8: एक समय तीन ओवर में 52 रन बनाकर उम्मीदें जगा दीं। ENG vs SA T20 World Cup 2024 Super-8: हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन ने जोरदार आक्रमण किया। ENG vs SA T20 World Cup 2024 Super-8: इंग्लैंड 10 ओवर के बाद चार विकेट पर 61 रन बनाकर संकट में था।

ENG vs SA T20 World Cup 2024 Super-8: आईसीसी टी20 विश्व कप 2004 में दक्षिण अफ्रीका की छठी जीत है। 2009 संस्करण में लगातार पांच जीत को पीछे छोड़ कर इतिहास रच दिया है। सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट के डेरेन सैमी मैदान में टी20 विश्व कप सुपर आठ के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से बुरी तरह पिछड़ गया और सात रन से हार गया। 164 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड 10 ओवर के बाद चार विकेट पर 61 रन बनाकर संकट में था। हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन ने जोरदार आक्रमण करके एक समय तीन ओवर में 52 रन बनाकर उम्मीदें जगा दीं।

The Proteas have clinched a thriller 🤩🇿🇦



A remarkable bowling effort helps South Africa stay unbeaten in the #T20WorldCup 2024 🔥#ENGvSA | 📝: https://t.co/B2JSqzDbSUpic.twitter.com/WORk8Rv3aF — ICC (@ICC) June 21, 2024

T20 WC 2024 में केशव महाराज का जादूः

2/22(4) बनाम श्रीलंका

0/24(4) बनाम नीदरलैंड

3/27(4) बनाम बांग्लादेश

1/24(4) बनाम अमेरिका

2/25(4) बनाम इंग्लैंड।

Leading by example with the willow 🏏



Quinton de Kock receives the @Aramco POTM after his 65 off 38 balls laid the foundation for a Proteas victory 🏅#ENGvSA#T20WorldCuppic.twitter.com/nCKi1ZhnSP — ICC (@ICC) June 21, 2024

निर्णायक मोड़ 17वें ओवर में आया, जब ओटनील बार्टमैन ने कई फुल टॉस गेंदें फेंकी, जिससे लिविंगस्टोन को लगातार तीन चौके लगाने का मौका मिला। लेकिन जब 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी, कैगिसो रबाडा ने लिविंगस्टोन को आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ चार रन बनने दिया और यहीं से मैच का रुख पलट गया। मार्को जान्सन ने 19वां ओवर कमाल की फेंकी। 7 रन दिए।

A wicket-keeper batter supremo - Quinton de Kock 🧤🏏



Play the official #T20WorldCup Fantasy for the chance to win exclusive prizes 🏆



Build your team now 👉 https://t.co/iqevVqZqN5pic.twitter.com/DFThAZDCmH — ICC (@ICC) June 21, 2024

टी20 विश्व कप में कम से कम एक विकेट के साथ लगातार सर्वाधिक पारियांः

16 एनरिक नॉर्टजे (2021-24*)

15 ग्रीम स्वान (2009-12)

15 एडम ज़म्पा (2021-24*)

11 ईश सोढ़ी (2016-21)

Four big takeaways for South Africa after another clutch win 👇#ENGvSA#T20WorldCuphttps://t.co/ze5W7qR8Zz — ICC (@ICC) June 21, 2024

इंग्लैंड को अंतिम छह गेंदों पर 14 रन चाहिए थे। एनरिक नॉर्टजे ने कमाल के साथ धमाल कर दिया। केवल 6 रन देकर विकेट निकाले और अफ्रीकी टीम को जीत दिलाई। टी20 विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक पूरा करने वाले ब्रूक ने एनरिक की गेंद पर चौका लगाने के प्रयास में आउट हुए। एडेन मार्कराम ने शानदार कैच लपका। इंग्लैंड की उम्मीदें धराशायी हो गईं।

💬 "The way Quinny played at the top really put us under a lot of pressure and played some great shots, and we weren't able to match that."



England captain Jos Buttler was full of praise for Quinton de Kock 👇#ENGvSA#T20WorldCuphttps://t.co/1KG8eyQoB0 — ICC (@ICC) June 21, 2024

इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का अजेय क्रम जारी है। धीमी पिच पर केशव महाराज की 25 रन देकर दो शानदार पारी ने माहौल तैयार कर दिया। टी20 विश्व कप 2024 इंग्लैंड अभी तक बाहर नहीं हुआ है, को अब संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करनी होगी और उम्मीद है कि अगर वेस्टइंडीज अपने शेष दो मैचों में जीत हासिल करता है तो नेट रन रेट उसके पक्ष में काम करेगा।

इस बीच, दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। क्विंटन डी कॉक ने कमाल की बल्लेबाजी की। कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 38 गेंद में 65 रन कूटे। इस दौरान 4 चौके और 4 छक्के मारे। जीत की इबारत लिखी।