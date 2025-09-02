ENG vs SA Highlights, 1st ODI: 24.3 ओवर में 131 पर ढेर इंग्लैंड, 20.5 ओवर में जीता दक्षिण अफ्रीका, सीरीज में 1-0 से आगे

ENG vs SA Highlights, 1st ODI: इंग्लैंड की टीम 24.3 ओवर में 131 रन पर ढेर हो गई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20.5 ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बनाकर बाजी मार ली। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 2, 2025 22:40 IST2025-09-02T22:35:35+5:302025-09-02T22:40:43+5:30

ENG vs SA Highlights, 1st ODI

HighlightsENG vs SA Highlights, 1st ODI: जल्द ही 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई।ENG vs SA Highlights, 1st ODI: आदिल राशिद ने तीन विकेट लिए। ENG vs SA Highlights, 1st ODI: मार्करम ने मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट लगाए।

ENG vs SA Highlights, 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत और अगला मैच गुरुवार (4 सितंबर) को खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 24.3 ओवर में 131 रन पर ढेर हो गई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20.5 ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बनाकर बाजी मार ली। इंग्लैंड के तीन विकेट लिया। ये सभी विकेट तब लिए गए, जब मैच लगभग खत्म हो चुका था। मार्करम ने शुरुआत में ही डेब्यू कर रहे सोनी बेकर को तोड़ दिया। बेकर ने अपने पहले चार ओवरों के स्पेल में 56 रन लुटाए।

ENG vs SA Highlights, 1st ODI: इंग्लैंड के किसी गेंदबाज़ द्वारा अपने पहले एकदिवसीय मैच में दिए गए सर्वाधिक रन-

76 - सन्नी बेकर बनाम दक्षिण अफ्रीका, लीड्स, 2025 (ईआर 10.85)*

70 - लियाम डॉसन बनाम पाकिस्तान, कार्डिफ़, 2016 (ईआर 8.75)

67 - डेविड लॉरेंस बनाम वेस्टइंडीज, लॉर्ड्स, 1991 (ईआर 6.09)

66 - जॉर्ज स्क्रिमशॉ बनाम आयरलैंड, नॉटिंघम, 2023 (ईआर 7.61)

मार्करम ने मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट लगाए। इस बीच रिकल्टन ने अपना खाता खोलने के लिए 11 गेंदें लीं और जब उन्होंने खाता खोला, तब तक मार्करम 36 रन बना चुके थे। जल्द ही 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और आदिल राशिद ने तीन विकेट लिए। बावुमा और स्टब्स ने मैच का अंत करने के लिए शानदार शॉट लगाने की कोशिश की और आउट हो गए।

ENG vs SA Highlights, 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे तेज़ अर्धशतक (गेंदों के हिसाब से)

23 - एडेन मार्करम, लीड्स, 2025*

30 - क्रिस मॉरिस, जोहान्सबर्ग, 2016

33 - डेविड मिलर, ब्लोमफ़ोन्टेन, 2023।

इस मैच में 272 गेंदें फेंकी गईं, जो 2008 में नॉटिंघम में 223 गेंदों के बाद, दोनों टीमों के बीच दूसरा सबसे छोटा एकदिवसीय मैच है। जीत के लिए 175 गेंदें शेष रहा। एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, इससे पहले 2007 विश्व कप में ब्रिजटाउन में 9 विकेट की जीत में 184 गेंदें शेष रह गई थीं।

