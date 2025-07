ENG vs IND: फील्डिंग के दौरान हाथ में गेंद पकड़े जडेजा ने 99 पर खेल रहे जो रूट को चुनौती देते हुए कहा - 'आओ रन लो' | WATCH

ENG vs IND, 2nd test: लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के असामान्य रूप से धीमे रवैये से प्रभावित दिन पर, जो रूट ने एक बहादुरी भरी पारी खेली। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान 99 रन बनाकर नाबाद हैं और कप्तान बेन स्टोक्स (39 रन नाबाद) के साथ क्रीज पर बने हुए हैं। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल चार विकेट पर 251 रन पर समाप्त किया।

रूट ने संयमित पारी खेली और अपना 67वाँ टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। इस प्रकार वह इंग्लैंड के सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई।

चायकाल के बाद भारत ने शुरुआती हमले किए—नए विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने हैरी ब्रुक को आउट कर दिया—लेकिन रूट डटे रहे। उन्हें बेन स्टोक्स के रूप में एक भरोसेमंद जोड़ीदार मिला, और इस अनुभवी जोड़ी ने मिलकर भारतीय आक्रमण का डटकर सामना किया और ढलती लंदन की धूप में स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा।

रूट स्टंप्स से पहले अपना 37वाँ टेस्ट शतक पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे थे। दिन के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर, उन्होंने आकाशदीप की एक लंबी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर पंच किया और तुरंत एक रन के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वह दूसरे रन के लिए पीछे मुड़े, लॉर्ड्स के दर्शकों ने बिना सोचे-समझे जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही यह उपलब्धि अपरिहार्य लग रही थी, बेन स्टोक्स चिल्लाए 'नहीं!'—रूट ने पिच के बीच में ही दूसरा रन रोक दिया।

रवींद्र जडेजा पहले ही गेंद अपने पास ले चुके थे और उन्होंने उसे कीपर को लौटाने के बजाय, रूट को मज़ाकिया अंदाज़ में शतक पूरा करने की चुनौती दी। उन्होंने रूट को और चिढ़ाने के लिए गेंद ज़मीन पर भी गिरा दी। हालांकि, रूट सिर्फ़ मुस्कुराकर इस चुनौती का विरोध कर पाए।

