ENG vs IND Test 2025: यशस्वी जायसवाल (118) की शतकीय पारी से भारत ने पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ चाय के विश्राम तक छह विकेट पर 304 रन बना लिए। भारत की बढ़त 281 रन तक पहुंच गयी जबकि उसके चार विकेट शेष है। चाय के विश्राम के लिए खेल रोको जाते समय रविंद्र जडेजा (26) के साथ विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (25) क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 31 रन की अटूट साझेदारी कर ली है। जायसवाल ने 164 गेंद की पारी में 14 चौके और दो छक्के की मदद से इस दौरे का दूसरा शतक जड़ा। दिन के शुरुआती सत्र में असरहीन रहे इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हालांकि इस सत्र में कप्तान शुभमन गिल (11) , करुण नायर (17) और जायसवाल के विकेट झटक कर अच्छी वापसी की।

That's Tea on Day 3 at Kennington Oval!



A 1⃣1⃣5⃣-run session for #TeamIndia as we move to 304/6 and lead England by 281 runs. 👏



A stunning hundred from Yashasvi Jaiswal leads India's charge 👌



Third session of the Day to begin 🔜



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6… pic.twitter.com/LrY68Wt0bA — BCCI (@BCCI) August 2, 2025

ENG vs IND Test 2025: किसी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक 300 से अधिक स्कोर-

14- एशेज, 1928/29

13- वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1975/76

13- एशेज, 1993

13- भारत बनाम इंग्लैंड, 2025*।

𝙔𝙖𝙨𝙝𝙖𝙨𝙫𝙞 𝙅𝙖𝙞𝙨𝙬𝙖𝙡 🫶



Hundred in the first innings of the series 👌



Hundred (and going strong) in the last innings of the series 💪



Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6#TeamIndia | #ENGvIND | @ybj_19pic.twitter.com/hJswO7a4Kt — BCCI (@BCCI) August 2, 2025

गस एटकिंसन ने सत्र की पहली ही गेंद पर गिल को पगबाधा करने के बाद नायर को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। जायसवाल जोस टंग के खिलाफ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में बैकवर्ड प्वाइंट बाउंड्री के पास जैमी ओवरटन को कैच दे बैठे।

इस पांच मैचों की सीरीज में भारत का यह आठवां 300 से अधिक का स्कोर है। किसी टेस्ट सीरीज में किसी टीम का संयुक्त रूप से सर्वाधिक स्कोर, इससे पहले 1910/11 में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, 1928/29 में इंग्लैंड बनाम एशेज और 1975/76 में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज़ था।

यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को यहां पांचवें और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना छठा टेस्ट शतक जड़ा जिससे भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बढ़त 281 रनों तक पहुंचा दी। भारत ने दूसरे सत्र में तीन विकेट गंवाए लेकिन चाय के लिए खेल रोके जाते समय तक टीम ने छह विकेट पर 304 रन बना कर मैच पर अपना पलड़ा भारी रखा है।

इंग्लैंड ने तीसरे दिन भी लगातार कैच टपकाए। टीम ने अब तक कुल छह कैच टपका दिये है। शुक्रवार को दो जीवनदान मिलने के बाद जायसवाल (164 गेंदों पर 118 रन) को शनिवार को भी एक जीवनदान मिला। उन्होंने इन छूटे कैचों का पूरा फायदा उठाते हुए मौजूदा दौरे का दूसरा शतक जड़ दिया।

कप्तान शुभमन गिल (11) ने दिन के पहले सत्र के आखिर में दो शानदार चौके जड़े थे लेकिन लंच के बाद पहली ही गेंद पर गस एटकिंसन ने उन्हें पगबाधा कर दिया। गिल ने इस तरह इस श्रृंखला का अंत 754 रन के साथ किया जो महान सुनील गावस्कर के भारतीय रिकॉर्ड से महज 20 रन कम है। करुण नायर (17) एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद अपना विकेट गंवा बैठे।

एटकिंसन की अतिरिक्त उछाल लेती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में चली गयी। जायसवाल ने अपनी शतकीय पारी के दौरान कट शॉट पर सबसे ज्यादा रन बटोरे। वह आउट भी इसी शॉट पर हुए। उन्होंने जोस टंग की गेंद पर आक्रामक शॉट लगाया लेकिन बैकवर्ड प्वाइंट बाउंड्री के पास जैमी ओवरटन उनका शानदार कैच लपका।

ओवल में चौथी पारी में सफलतापूर्वक सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा 263 रन का है। ऐसे में इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए चौथी पारी में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करना होगा। इससे पहले रात्रि प्रहरी आकाशदीप (94 गेंदों पर 66 रन) ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए करियर का पहला अर्धशतक जड़ने के साथ यशस्वी जायसवाल (106 गेंदों पर नाबाद 85 रन) के साथ शतकीय साझेदारी पूरी कर दिन के शुरुआती सत्र में भारत का दबदबा कायम किया।

भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 75 रन से की। जायसवाल और आकाशदीप ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिन के शुरुआती सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों ने साझेदारी के दौरान कुछ शानदार शॉट खेलने के अलावा आसानी से दौड़कर रन चुराये। दिन की शुरुआत चार रन से करने वाले आकाशदीप को लंच से कुछ समय पहले जैमी ओवरटन ने आउट किया।

आकाशदीप उनकी उछाल लेती गेंद से सामंजस्य नहीं बिठा सके और गस एटकिंसन ने कवर क्षेत्र में आसान कैच लपका। क्रिस वोक्स के कंधे की चोट के कारण एक गेंदबाज कम होने से इंग्लैंड की परेशानी और बढ़ गयी। टीम आकाशदीप के खिलाफ रन गति को नियंत्रित करने में नाकाम रही।

इस पारी के दौरान कुछ शानदार शॉट लगाने वाले आकाशदीप को जोश टंग की गेंद पर तीसरे स्लिप में जैक क्रॉली ने आसान कैच टपकाकर जीवनदान भी दिया। पिच दिन की शुरुआती सत्र में बल्लेबाजी के लिए पहले दो दिनों की तुलना में काफी बेहतर दिख रही है। गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी।

इस मैच से पहले आकाशदीप के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सिर्फ एक अर्धशतक था। उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर जैकब बेथेल द्वारा डाले गये दिन के पहले ही ओवर में मिड-विकेट के ऊपर से चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिये। आकाशदीप ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी सहजता से रन बटोरे।

खासकर एटकिंसन के खिलाफ उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने एटकिंसन की गेंद पर ही बड़ा शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस अर्धशतक का जश्न आकाशदीप के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम ने भी मनाया। पूरी टीम ने खड़े होकर तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई की। आकाशदीप की आक्रामक बल्लेबाजी के बीच जायसवाल ने दौड़ कर रन चुराने पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने सतर्कता से बल्लेबाजी करते के साथ क्षेत्ररक्षकों के बीच में से कुछ शानदार चौके लगाये।