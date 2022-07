ENG vs IND: मैच के दौरान भिड़ गए कोहली और जॉनी बेयरस्टो, बीच बचाव में आए अंपायर, देखें वीडियो

Highlights दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक बाद में विराट-बेयरस्टो मुस्कराते हुए नजर आए सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल

ENG vs IND 5th Test Match: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन की बर्मिंघम में विराट कोहली और इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बात इतनी बढ़ गई की बीच बचाव में फील्ड अंपायर को आना पड़ा। दोनों के बीच हुई इस भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स क्रीज़ पर आए. खेल शुरू होने के कुछ देर बाद जब मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो में कुछ बातचीत हुई। जॉनी बेयरस्टो से एक बॉल बीट हुई थी, जिसके बाद स्लिप में खड़े विराट कोहली ने कुछ कहा। जिसका जॉनी बेयरस्टो ने पलटवार किया तो विराट कोहली उनकी ओर बढ़ आए। इसके बाद दोनों में तीखी बहस हुई, जिसकी कुछ आवाज़ माइक पर भी आई। विराट कोहली कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझे मत बताओ क्या करना है, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप बैटिंग करो।

It's tense out there between Virat Kohli and Jonny Bairstow 😳#ENGvINDpic.twitter.com/3lIZjERvDW