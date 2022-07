ENG vs IND 5th Test: द्रविड़ के कोच बनने के बाद से टीम इंडिया ने विदेश में चार में से तीन टेस्ट गंवाए, हार के ये बड़े कारण

Highlights ज़ॉनी बेयरस्टॉ (नाबाद 114) के साथ 269 रन की अटूट साझेदारी की। कोच ब्रेंडन मैकुलम के आक्रामकता के फलसफे को नये मायने दिये। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर समूचा भारतीय आक्रमण बौना साबित हुआ।

ENG vs IND 5th Test: कठिन लक्ष्य को आसानी से हासिल करने के फन में माहिर हो चले जॉनी बेयरस्टॉ और जो रूट ने भारत के नामचीन गेंदबाजी आक्रमण को धता बताते हुए इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में उसके सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट से जीत दिलाई और पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर की।

दक्षिण अफ्रीका से दो मैच हारने के बाद भारत की यह लगातार तीसरी हार है। पहली पारी में 132 रन की बढ़त बनाने के बाद भारत को यह हार बहुत खलेगी। इससे विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में शीर्ष दो में रहने की भारत की उम्मीदों को भी झटका लगेगा।

England win the Edgbaston Test by 7 wickets.



A spirited performance by #TeamIndia as the series ends at 2-2. #ENGvINDpic.twitter.com/fNiAfZbSUN