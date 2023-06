ENG vs AUS Ashes 2023: ऑस्ट्रेलिया के सामने 281 रन का लक्ष्य, इंग्लैंड की टीम 273 रन पर आउट, लियोन और कमिंस ने झटके 4-4 विकेट

Highlights इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में 273 रन पर आउट हो गई। ओली रॉबिनसन ने 27 रन की उपयोगी पारी खेली। जेम्स एंडरसन ने टीम को 270 रन के पास पहुंचाया।

ENG vs AUS Ashes 2023: आस्ट्रेलिया को पहला एशेज टेस्ट जीतने के लिये 281 रन की जरूरत है चूंकि इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में 273 रन पर आउट हो गई। आस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने 80 रन देकर चार और कप्तान पैट कमिंस ने 63 रन देकर चार विकेट लिये।

England's lower-order added crucial runs to set Australia a challenging target in the fourth innings 👏#Ashes | #WTC25 | 📝: https://t.co/ZNnKIn9jeqpic.twitter.com/vHWdWAb3ea — ICC (@ICC) June 19, 2023

ओली रॉबिनसन ने 27 रन की उपयोगी पारी खेली। उन्होंने आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को 141 रन पर आउट करने के बाद उन्हें अपशब्द कहे थे। रॉबिनसन ने नौवें विकेट के लिये स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ 27 रन जोड़े थे। इंग्लैंड के लिये सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम को 270 रन के पास पहुंचाया।

वह कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच देकर लौटे। इसी मैदान पर 2005 में आस्ट्रेलिया को जीत के लिये 282 रन की जरूरत थी और टीम दो रन से हार गई थी। इस बार उसे 281 रन की जरूरत है और उसके बाद शीर्ष तीन रैंकिंग वाले बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड हैं । इंग्लैंड के पहली पारी के आठ विकेट पर 393 रन के जवाब में आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 386 रन बनाये थे।